Defesa Civil faz nova vistoria em casas atingidas por carreta no Anel

Defesa Civil de Belo Horizonte retornou na manhã desta terça-feira (15/6), ao trecho do Anel Rodoviário no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte, onde ocorreu um de Belo Horizonte retornou na manhã desta terça-feira (15/6), ao trecho dono Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte, onde ocorreu um acidente com uma carreta nesta segunda (14/6).





Pelo menos 13 pessoas tiveram que sair de casa após o acidente. Um imóvel foi destruído e outro, parcialmente. Outras três casas foram interditadas e são os alvos da análise dos técnicos da Defesa Civil nesta terça (15/6).



Uma das residências merece atenção especial porque um quarto foi atingido pelo veículo de carga. Outras duas por conta da presença do material tóxico. Nestas últimas, os moradores foram orientados a não permanecerem no local até a retirada do cal.





A Defesa Civil também informou que vistoriou a passarela próxima ao local do acidente, pois havia a suspeita de danos, mas não foram constatados problemas na estrutura.









A carreta chegou a atingir a traseira de um Honda Fit – sem vítimas, casas às margens da rodovia, um nível abaixo da pista, e foi parar em algumas árvores. Um cano estourou e, em contato com a água, o cal formou uma nuvem de fumaça. O acidente ocorreu por volta da 1h40 no km 458, sentido Vitória (ES). Segundo o Corpo de Bombeiros, a carreta tombou e atravessou três faixas da rodovia perto da saída para o Espírito Santo.A carreta chegou a atingir a traseira de um Honda Fit – sem vítimas, casas às margens da rodovia, um nível abaixo da pista, e foi parar em algumas árvores. Um cano estourou e, em contato com a água, o cal formou uma nuvem de fumaça.





Uma das vítimas feridas foi uma mulher de 44 anos, moradora de uma das casas. Ela não chegou a ser hospitalizada, mas recebeu atendimento em função do susto com o acidente.





Já o caminhoneiro, de 34 anos, mesmo com a destruição da cabine, não teve ferimentos graves. Ele foi levado pelos bombeiros ao Hospital Risoleta Neves.





“Segundo relato do motorista, o mesmo teria tentado se desviar do carro, mas colidiu na traseira e perdeu a direção do seu veículo, tombando em seguida e atingindo barracões e árvores na marginal. Ele teria saído sozinho da cabine, conforme a condutora do carro e, aparentemente, apresentava apenas escoriações”, informou o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais na segunda (14/6).





Três faixas da rodovia precisaram ser interditadas e o trânsito foi desviado para Sabará, na Grande BH. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a Cemig precisou ser chamada para desligar a energia no trecho, medida de segurança para o corte das árvores danificadas pela carreta. Houve um trabalho de limpeza do cal. O trânsito só foi liberado à noite.