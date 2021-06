Idoso de 66 anos é morto a facadas por enteada na cidade de Araguari

O crime aconteceu na Rua dos Pinheiros, na cidade do Triângulo Mineiro (foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 66 anos foiem, no Triângulo Mineiro, e quem teria cometido o crime é ada vítima,até a morte. Além da suspeita, a mãe dela foi presa, uma vez que ela pode ter participação no assassinato.(PM) foi chamada por moradores da Rua dos Pinheiros, no Bairro São Sebastião, depois que um homem foi visto ferido na barriga. Não houve tempo de socorro. A vítima foi identificada como Paulo Cesar da Silva.No registro da polícia, houve uma grande discussão envolvendo a esposa dele, de 42 anos, e sua enteada, de 25 anos. No meio dessa briga, pode ter havido agressões, o que culminou em facadas na vítima. Testemunhas disseram que a esposa gritava na porta de casa e a enteada se trancou na residência.O que teria acontecido é que a mãe bebia com o companheiro e houve um desentendimento entre a filha dela e o padrasto por causa de uma lata de cerveja. Durante a briga, a enteada teria pegado a faca e golpeado o padrasto.Ainda segundo a PM, houve uma tentativa de culpar a mãe, quando a filha dela contou uma versão da história em que a esposa teria atacado a vítima. Contudo, a enteada confessou o assassinato para os militares. Por outro lado, a PM informou que, devido a inconsistências na história, as duas mulheres foram detidas.Informações passadas por testemunhas ainda dão conta de que Paulo Cesar da Silva era violento com a esposa e já a havia agredido.A faca do crime foi achada em cima de um banco da casa da vítima.