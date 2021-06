Escolas particulares reprovam esquema de volta às aulas da PBH: 'Inviável'

'Acompanho 29 unidades em 14 estados brasileiros do Centro-Norte. Ninguém definiu aulas presenciais desta forma. Apenas BH', diz gestor da Rede Marista (foto: Euler Junior/EM/D.A Press) protocolos fixados para retorno presencial dos alunos do Ensino Fundamental, detalhados nesta sexta-feira (11/6) no escolas privadas da capital consideram manter as portas fechadas para este público. O aviso é do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep/MG). Caso a prefeitura de Belo Horizonte não reveja osfixados para retorno presencial dos alunos do Ensino Fundamental, detalhados nesta sexta-feira (11/6) no Decreto Municipal n° 17.348 , asda capital consideram manter as portas fechadas para este público. O aviso é do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep/MG).









O sindicato avalia que as regras impostas pelo município inviabilizam a retomada das atividades, onera as empresas, além de comprometer o desenvolvimento pedagógico dos estudantes. Os pais, por sua vez, estão divididos quanto à proposta. Há quem tenha optado por manter os filhos em casa, enquanto outros acreditam que o contato dos filhos com o ambiente escolar após 15 meses de afastamento é fundamental, ainda que sob condições pouco ideais.





“Nenhuma condição”

No Colégio Arnaldo, direção diz que vai discutir retorno do Ensino Fundamental com a comunidade escolar (foto: Ramon Lisboa/EM) reabertura. Entidade que representa 984 instituições privadas de BH, o Sinep/MG enviou, nessa quinta-feira (11/6), um ofício ao prefeito Alexandre Kalil (PSD) solicitando revisão das medidas de





O documento argumenta que a lógica de acolhimento bissemanal em pequenos grupos ignora o número de matrículas das instituições de ensino, o tamanho das salas de aula, bem como a dinâmica de funcionamento das empresas.





“Há colégios em Belo Horizonte com 2 mil alunos matriculados apenas no Ensino Fundamental. Supondo que menos da metade dos pais opte por enviar os filhos à escola, já seria necessário triplicar, quadruplicar o quadro de professores para formar as bolhas de 6 alunos. Não há nenhuma condição estrutural, nem pedagógica para o retorno nos moldes estabelecidos pela prefeitura e 100% das escolas filiadas ao Sinep já se manifestaram: se não houver uma reconsideração, as portas terão que se manter fechadas”, pondera Zuleica Reis, presidente do sindicato.





A dirigente propõe que o Executivo municipal libere a realização de rodízio semanal com turmas reduzidas à metade. "O que nós pleiteamos é que o ensino seja 50% presencial e 50% remoto. Essa logística é possível e segura. O retorno da educação infantil mostra isso”, diz a líder.





“Pior do Brasil”

Colégio Santa Doroteia: pais fizeram manifestação pelo retorno das aulas presenciais no início do ano. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press) educação”, analisa. Gerente de operações educacionais da Rede Marista, Jefferson Clemente avalia o protocolo adotado pela PBH como “o pior do Brasil”. “Acompanho 29 unidades em 14 estados brasileiros do Centro-Norte. Ninguém definiu aulas presenciais desta forma. Apenas Belo Horizonte. Não nos parece uma proposta comprometida com a qualidade da”, analisa.





Para o gestor, a ideia de permitir que os estudantes tenham contato com as instituições de ensino apenas duas vezes por semana por três horas em benefício da socialização escolar é contraditória.





“As aulas remotas, duram, em média, quatro horas e meia, com interação ao vivo entre os professores e estudantes. Agora, os meninos serão liberados para voltar à sala de aula para ter um contato reduzido com a escola, de 3 horas? A caminhada pedagógica dos alunos certamente ficará prejudicada. A impressão que temos é de que a proposta da prefeitura é ‘pro forma’. Queremos uma que, de fato, contribua para a caminhada pedagógica das crianças, e sabemos que isso é possível. Se for para prejudicar, melhor manter as coisas como estão”, opina Clemente.





Coordenadora Geral do Colégio Santa Doroteia, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, Sandra Alves critica ainda a orientação dada pela Secretária Municipal de Educação, Ângela Dalben , de que as escolas identifiquem os jovens que precisam estar presencialmente na sala de aula, de acordo com seus níveis de aprendizado e dificuldades.





“Nossa visão é de que os alunos precisam retornar de maneira igualitária, com senso de justiça. Não faz sentido pedir que a escola foque num processo de recuperação. A função da escola é educar de maneira integral. O reforço escolar é uma demanda que faz parte do cotidiano das instituições, mas não é o foco delas”, afirma





Situado no Bairro Funcionários, o Colégio Arnaldo diz que ainda não definiu se vai receber as turmas no Ensino Fundamental a partir do dia 21. A direção informou que ainda vai discutir a questão junto à comunidade escolar. “Vamos nos debruçar sobre isso, mas a dinâmica imposta pelo poder público, de todo modo, nos soa descolada da realidade”, afirma a diretora Clea Andrade.





“Se eu tenho cinco turmas de uma mesma série, com um professor para cada matéria, e preciso dividir cada turma em bolhas de 6 alunos, quantos novos professores terei que contratar? Ainda que a escola assuma o ônus financeiro que isso gera, o mercado vai ter todos esses profissionais disponíveis para as centenas de instituições de BH? Inclusive, me pergunto se a rede municipal será capaz de cumprir suas próprias regras”, complementa.





“O que tem para hoje”

Familiares de crianças e adolescentes da capital mineira parecem divididos sobre o retorno das aulas presenciais no na próxima quinzena. Mãe de um menino de 7 anos, a empresária Márcia Machado está otimista. Ela conta que o afastamento do garoto da escola durante a pandemia trouxe sérios prejuízos ao desenvolvimento e classifica a retomada das atividades como urgente.





“Ele sentiu muito essa distância. Está muito triste e melancólico. Chegou até mesmo a regredir em vários aspectos. Dormia sozinho, agora não dorme mais. Tomava banho sozinho, agora já não toma. Sei que o retorno não é o ideal, mas é o que tem para hoje. São poucas horas, só dois dias na semana, mas vai fazer diferença para ele, sim”, afirma.





Já o engenheiro Felipe Silva relata que, por ora, optou manter os filhos de 6 e 8 anos em ensino remoto. Ele diz que prefere observar os efeitos do retorno presencial antes de enviar os filhos de volta à sala de aula. “Prefiro esperar para ver como a escola vai se adaptar, no sentido pedagógico. Já fui professor, estou achando difícil montar um planejamento razoável capaz de atender às exigências do poder público. No momento, com dois empregos, a dinâmica de levar e buscar os meninos e ainda ter que acompanhá-los nas atividades online também é complicada para mim. Se eles demonstrarem muita vontade de ir, eu levo. Senão, vou aguardar mesmo”, pondera.





O que diz a PBH

O Estado de Minas solicitou um posicionamento da prefeitura de Belo Horizonte sobre as críticas feitas pelos colégios particulares aos critérios de retomada das aulas presenciais para o Ensino Fundamental.

O município informou que as normas publicadas no Decreto Municipal Decreto Municipal n° 17.348 não tratam da "retomada das aulas", mas do que chama de "acompanhamento personalizado de crianças até 12 anos", já que os indicadores da pandemia ainda não permitem o retorno total das atividades presenciais.

Questionada sobre a possibilidade de revisão do protocolo, como propõe o ofício elaborado pelo Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep/MG), a PBH disse que ainda não recebeu o documento.