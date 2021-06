Fim de semana do Dia dos Namorados será de tempo frio e chuvas fracas

Belo Horizonte amanheceu com céu claro nesta sexta-feira (11/6) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) queda de temperaturas em praticamente todo o estado de Minas Gerais, com registro de chuvas fracas e umidade do ar em níveis estáveis. E esse quadro pode seguir também para os próximos dias, inclusive neste sábado (12/6), quando é comemorado o Dia dos Namorados. Nesta sexta-feira (11/6) a previsão é dedeem praticamente todo o estado de Minas Gerais, com registro defracas e umidade do ar em níveis estáveis. E esse quadro pode seguir também para os próximos dias, inclusive neste sábado (12/6), quando é comemorado o Dia dos Namorados.

Em Belo Horizonte, a temperatura mínima registrada nesta sexta-feira (11/6) foi durante a madrugada, na estação meteorológica da Pampulha, com 14,5 °C. A máxima está prevista para 25 °C.



Com a possibilidade de chuvas na capital, a umidade do ar se mantém estável em 40%. Já no sábado (12/6), o dia amanhece com nebulosidade e a maior temperatura irá cair para 24 °C.

O Inmet aponta que o céu fica parcialmente nublado na maior parte do estado e as chuvas permanecem sob a região do Campo das Vertentes, onde tem chovido desde o início da semana. Algo semelhante pode ocorrer também na faixa Leste, Oeste, Triângulo e Central Mineira.

Nas demais áreas, o céu fica claro a parcialmente nublado. O calor deve voltar com mais força na região do Triângulo Mineiro até segunda-feira (14/6).

A menor temperatura registrada no estado nesta sexta (11/6) foi no município de Águas Vermelhas, Norte de Minas, com 11,6 ° C. Porém, a máxima também está prevista para a região, na cidade de Montalvânia, quando os termômetros poderão chegar aos 33 °C.

Os meteorologistas explicam que esta variação de temperatura na mesma região ocorre porque, quando o período da madrugada é muito frio, a tendência é esquentar bastante durante o dia.







