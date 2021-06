Com baixa adesão, Uberlândia entra na 3ª etapa da vacinação contra gripe

Vacinação entre idosos ainda não passou de 25% do total (foto: Divulgação/Araípedes Luz/Secretaria de Governo e Comunicação) Uberlândia, no Triângulo Mineiro, entrou na terceira etapa de vacinação contra a gripe com a preocupação de baixa adesão em todos os grupos até aqui. O ideal é atingir, no mínimo, 90% de vacinação em cada segmento, mas o que teve mais procura teve procura de pouco mais da metade do público. A vacinação contra influenza termina no dia 9 de julho.



Chama a atenção que entre os trabalhadores da área da saúde são 18.582 profissionais e foram imunizados 6.546 (35,23%). A vacina também deve ser aplicada em 103.775 idosos e receberam 25.978 (25,04%). Os profissionais da educação somam 9.629 e foram vacinados 3.132 (32,53%). Ao todo foram vacinados 57.664 pessoas em Uberlândia. O município de, no Triângulo Mineiro, entrou na terceira etapa decontra acom a preocupação deem todos os grupos até aqui. O ideal é atingir, no mínimo, 90% de vacinação em cada segmento, mas o que teve mais procura teve procura de pouco mais da metade do público. A vacinação contra influenza termina no dia 9 de julho.Pelo quantitativo da Secretaria Municipal de Saúde, 48.074 crianças têm direito à vacina, mas foram vacinadas 26.673, ou seja, 55,48% até aqui. Os demais grupos têm resultados piores. Entre as gestantes são 7.257 com direito à vacina e das puérperas são 1.193, porém receberam o imunizante, respectivamente 3.273 (45,10%) e 552 (46,27%).Chama a atenção que entre os trabalhadores da área da saúde são 18.582 profissionais e foram imunizados 6.546 (35,23%). A vacina também deve ser aplicada em 103.775 idosos e receberam 25.978 (25,04%). Os profissionais da educação somam 9.629 e foram vacinados 3.132 (32,53%). Ao todo foram vacinados 57.664 pessoas em Uberlândia.



“É importante destacar que a Influenza só está controlada porque as pessoas estão imunizadas. Se a imunização não ocorre, se as pessoas não comparecem para serem vacinadas, corremos o risco de termos outro surto de Influenza”, destacou a coordenadora do Programa de Imunização, Claubia Oliveira.



Ela ressaltou que as pessoas dos grupos prioritários precisam entender que a gripe pode levar à internação e ao óbito, o que impactaria em um aumento na demanda de leitos justamente quando se vive a pandemia de COVID-19.



A vacina da gripe na rede pública é trivalente, ou seja, protege contra três tipos de Influenza: A (H1N1), A (H3N2) e B. O imunizante é seguro e reduz as complicações que podem levar aos casos graves da doença, internações ou, até mesmo, óbitos. Por isso, é preciso que o público-alvo compareça aos postos para receber as doses.



Nessa terceira etapa, o público contemplado com a vacina é composto por integrantes das Forças Armadas, de segurança e de salvamento; pessoas com comorbidades, condições clínicas especiais ou com deficiência permanente, caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário; trabalhadores portuários; funcionários do sistema carcerário; população carcerária, e adolescentes em medidas socioeducativas.



Os demais grupos podem continuar a buscar a rede de saúde para se vacinar. E, Uberlândia a vacinação ocorre nas salas de vacina das Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs), das 7h30 às 16h30; das Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) dos bairros Tibery, Martins e Planalto, das 8h às 20h; e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), das 8h às 18h30. Nas UBSs dos bairros Tocantins e Brasil o horário foi estendido, sendo das 8h às 20h.