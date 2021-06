Operação da PF apura fraude em processos de compra de armas em Divinópolis

Despachantes e uma contadora foram alvos da Operação Perfídio desencadeada, nesta terça-feira (8/6) pela Polícia Federal em Divinópolis e Nova Serrana, Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Eles são suspeitos de integrar um esquema de fraudes em cerca de 200 processos de aquisição de armas de fogo.

A investigação começou no início do segundo semestre do ano passado. Com a adoção do protocolo on-line devido a pandemia da COVID-19, a demanda pelo serviço aumentou.