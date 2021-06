Jovem e adolescente são mortos pela polícia em troca de tiros em Betim

Tiroteio ocorreu em uma casa na Rua Augusto dos Anjos (foto: Reprodução da internet/Google Maps)





Uma abordagem da Polícia Militar (PM) terminou em troca de tiros na noite dessa segunda-feira (7/6) no Bairro São Salvador, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dois suspeitos, de 17 e 25 anos, foram baleados e morreram.





De acordo com a Polícia Militar (PM), militares do 33º Batalhão realizavam uma operação no bairro quando receberam informações de que membros de uma gangue que comandam o tráfico estariam armados, vendendo drogas e organizando um baile funk. Esses homens estariam em uma casa na Rua Augusto dos Anjos.









Abrindo o portão parcialmente, visualizaram outro dentro da casa, com uma arma prateada nas mãos. Ele logo foi identificado como o homem de 25 anos, natural da Bahia, que, segundo a polícia, era qualificado no organograma de gangues do São Salvador.





Os policiais abriram o portão, se identificaram, e mandaram esse homem colocar as mãos na cabeça. Mas a ordem foi ignorada e ele correu. Quando militares entraram na sala, foram surpreendidos por tiros vindos de um dos cômodos. Eles se abrigaram e acionaram reforços.





De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais mandaram os suspeitos se renderem novamente, mas os disparos continuaram. Então, os policiais também atiraram. Os dois rapazes vistos na casa foram atingidos e caíram sobre uma cama em um quarto.





Os policiais entraram no cômodo e lá, apreenderam uma pistola calibre 380 com dois carregadores com o mais velho e um revólver calibre 38 com o que foi identificado como menor de idade.





A Polícia Militar informou que os dois homens ainda tinham sinais vitais e foram socorridos e levados ao Hospital Regional de Betim. Os dois chegaram a ser atendidos, mas morreram na unidade.





Uma equipe permaneceu na casa e, após uma varredura, não encontrou outras pessoas ou materiais ilícitos. A perícia da Polícia Civil esteve no local. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia Civil de Betim.





Como procedimento de praxe, os policiais foram detidos no batalhão e tiveram as armas recolhidas. Representantes da Corregedoria da PM estiveram presentes para acompanhar o desfecho da ocorrência.