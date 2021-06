Pouso Alegre vacina moradores de rua nesta semana contra a COVID

Prefeitura de Pouso Alegre estima vacinar cerca de 400 moradores de rua (foto: Reprodução prefeitura )

Pouso Alegre inicia a vacinação de pessoas em situação de rua contra a COVID-19 nesta semana. A prefeitura estima imunizar cerca de 400 moradores de rua que estão cadastrados no Consultório de Rua da Secretaria de Saúde.



A imunização começou nesta terça-feira (8/6), na sede da Pastoral de Rua, onde é servido o café da manhã todas as terças. As equipes de saúde estiveram no local das 8h às 12h. Na quarta (9/6) e na quinta-feira (10/6) a vacinação continua no Centro Pop, ponto da prefeitura que atende pessoas em situação de rua. Na quarta a vacinação será das 8h às 17h e na quinta das 8h às 12h.



É importante ressaltar que a Pastoral de Rua retomou a entrega do café da manhã para as pessoas em situação de rua no mês passado, após um ano suspenso por causa da pandemia. Na semana passada, 45 pessoas compareceram ao local para tomar o café.



Vacinação de moradores de rua

A imunização de pessoas em situação de rua contra a COVID-19 consta no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19. De acordo com o documento, esse grupo é caracterizado pela vulnerabilidade social e econômica, e está mais exposto à infecção pela COVID-19.



“A exemplo, citam-se pessoas em situação de rua, refugiados residentes em abrigos e pessoas com deficiência permanente, grupos populacionais que têm encontrado diversas barreiras para adesão a medidas não farmacológicas”, diz o documento.

(Gabriella Starneck e Magson Gomes/Especial para o EM)