Os pais aproveitaram o domingo para levar os filhos para a praça (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Os pais aproveitaram o dia ensolarado para levar os filhos para a Praça da Assembleia Legislativa, no Bairro Santo Agostinho, na Região Centro-sul da capital, neste domingo (6/6). A maior parte usava máscara de proteção. Muitas crianças puderam fazer atividades recreativas no parque, como pintura. Em alguns locais, houve aglomeração de pessoas na praça.

Belo Horizonte confirmou 212.178 casos e 5.182 mortes de COVID-19 desde o início da pandemia. Osdemonstram alerta em relação ao avanço da doença na capital.

Praça da Assembleia neste domingo (06/06) (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

De acordo com o boletim epidemiológico de sexta-eira (4/6), o mais recente as ser publicado pela Secretaria Municipal de Saúde, a ocupação de leitos de UTI COVID-19 está na faixa vermelha, com 80,5% de ocupação.

Também é ponto de atenção a ocupação de enfermaria COVID-19, com 61,3%, na faixa amarela. A taxa de transmissão por infectado é de 0,95, abaixo de 1 é considerada de controle da doença.