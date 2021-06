Incêndio em casa mata homem em Ribeirão das Neves

Chamas destruíram os quatro cômodos do imóvel (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Ainda não se sabe o que provocou o incêndio que matou um homem de 55 anos na manhã desta quinta-feira (3/6) em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Os bombeiros retiraram as pessoas com segurança e concluíram o trabalho de apagar o fogo. Os quatro cômodos da casa foram completamente destruídos.





Segundo os militares, o corpo da vítima foi encontrado no banheiro e a suspeita é de que ele tenta tentado entrar lá para se proteger. A vítima tinha queimaduras nos braços e nas pernas.





Após o isolamento, a Polícia Militar (PM) foi chamada para a guarda do local e a Polícia Civil também foi acionada para a perícia. A Defesa Civil do município também deve comparecer ao endereço por causa de danos estruturais no imóvel.