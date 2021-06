Motorista perde controle do carro e derruba postes na MG-20

Dois postes foram deburrados após o acidente (foto: Redes sociais/Reprodução)

Um motorista perdeu o controle da direção do carro e bateu em um poste no Bairro Ribeiro de Abreu, na Região Nordeste de Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (31/5), em trajeto pela MG-20. O impacto da colisão fez o poste e outro que estava ao lado serem derrubados.









Em razão do acontecimento, duas faixas onde os postes caíram tiveram que ser interditadas na noite desta segunda (31/5). Apesar do susto, o fornecimento de eletricidade do Bairro Ribeiro de Abreu não foi afetado.