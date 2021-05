Anel Rodoviário: criança em bicicleta morre atropelada em BH

Atropelamento aconteceu no cruzamento da Rua Desembargador Reis Alves com o Anel Rodoviário de BH (foto: Reprodução/Google Street View) Polícia Militar (PM), a criança estava em uma bicicleta no momento do acidente. Um atropelamento na tarde deste domingo (30/5) tirou a vida de um menino de seis anos próximo ao Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do Bairro Novo das Indústrias, na Região do Barreiro. De acordo com a, a criança estava em uma bicicleta no momento do acidente.









Os militares fizeram teste do bafômetro no condutor e não foi acusado ingestão de álcool. A ocorrência foi encerrada na delegacia do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), no Bairro Funcionários, Região Centro-Sul de BH.