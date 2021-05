Homem mata ex-cunhado, esfaqueia ex-namorada e é preso em BH

A briga, inicialmente, foi entre o suspeito e a ex-namorada. O Boletim de Ocorrência indica que a jovem se recusou a mostrar o conteúdo do telefone celular dela para o homem, que ameaçou matá-la se não reatasse o relacionamento com ele. O irmão da adolescente, ao tentar defendê-la, entrou em luta corporal com o rapaz, que desferiu um golpe de punhal no coração do ex-cunhado.