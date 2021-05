TJMG doa 2 mil cobertores e sacos de dormir para pessoas em situação de rua

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) entregou mais de dois milnesta sexta-feira (28/5) para pessoas em situação de rua. Também foram distribuídos três mil máscaras direcionadas para a Pastoral do Povo da Rua da Arquidiocese de Belo Horizonte. Uma cerimônia na Serraria Souza Pinto que contou com a presença do presidente do TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes, marcou o momento.

Presidente no TJMG, desembargador Gilson Soares Lemes entregou as doações

As doações foram arrecadadas com apoio do Núcleo de Voluntariado dodurante a campanha intitulada “O inverno não é tão frio quando existe", criada no início de maio. Segundo o juiz Auxiliar da 3ª vice-presidência do TJMG, José Ricardo Véras, em menos de um mês foi possível arrecadar mais de dois mil cobertores e sacos de dormir.