Colisão entre dois carros deixa cinco feridos na Grande BH

Acidente com carros de passeio deixou cinco vítimas em Jaboticatubas, na Grande BH (foto: Reprodução/Corpo de Bombeiros)

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente com dois carros na noite deste domingo (23/5) na Grande BH. A colisão ocorreu em Jaboticatubas, altura do Km 55 da MG-10.

De acordo com o corpo de bombeiros, três mulheres e dois homens se feriram. Um idoso de 74 anos tem suspeita de fratura na coluna e em uma das pernas.

Uma mulher de 32 sofreu um traumatismo craniano leve, segundo a corporação. Ela está grávida e foi socorrida pelo irmão ao Hospital Mater Dei, em BH.

Outra de 45 teve um trauma na coluna e se queixava de muitas dores quando a corporação atualizou a situação para a imprensa.

As outras duas vítimas são adolescentes de 13 anos. A menina também estava consciente, mas tinha suspeita de traumatismo craniano leve.

O garoto tinha o quadro de saúde exatamente igual ao da outra adolescente.

Dessas pessoas, quatro foram socorridas ao mesmo hospital, segundo os bombeiros: a Santa Casa de Lagoa Santa, na Grande BH. Portanto, só a grávida foi para o Mater Dei.

A batida aconteceu na altura do loteamento Recanto do Rio, no sentido Serra do Cipó, após a ponte acima do Rio das Velhas.

Três viaturas dos bombeiros se deslocaram ao local do acidente. Várias pessoas pararam seus veículos às margens da rodovia para prestar socorro às vítimas.