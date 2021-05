Caminhão tomba em BH e mata bebê de 2 meses, que estava com os pais

Caminhão capotou e matou um bebê de dois meses que seguia viagem com a família (foto: Divulgação/Centro de Operações de Bombeiros - Cobom) caminhão que transportava cimento de Sete Lagoas, cidade da Região Central de Minas Gerais, para Juiz de Fora, na Zona da Mata, tombou na madrugada deste domingo (24/5) em Belo Horizonte e causou a morte de um bebê que acabara de completar dois meses de vida.



O padrão de luz da residência também foi danificado, além da parede de uma loja de roupas. Corpo de Bombeiros e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram os primeiros a chegar no local e prestar os atendimentos.





O homem estava consciente, mas se queixava de dores nas costas e tinha um sangramento nasal. A mulher se feriu com maior gravidade, fraturando braço e perna direita. Já o bebê foi removido das ferragens sem vida.





O motorista conversou brevemente com a PM. O casal foi encaminhado para o Hospital João XXIII, no Centro de BH. Agentes da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), da perícia e da Defesa Civil municipal também estiveram no local do acidente para trabalhos posteriores, como restabelecimento de luz e limpeza da via.





O rabecão foi acionado para encaminhar o corpo do bebê para o Instituto Médico-Legal (IML), no Bairro Gameleira, Região Oeste. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Especializada de Acidentes de Trânsito (DEAV) do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).