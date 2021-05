Casal é preso com 5 mil papelotes de cocaína em Córrego do Bom Jesus

Polícia Civil apreende quase 5 mil papelotes de cocaína em Córrego do Bom Jesus (foto: Reprodução Polícia Civil )

A Polícia Civil prendeu um casal com quase cinco mil papelotes de cocaína, na quinta-feira (20), em Córrego do Bom Jesus, no Sul de Minas. De acordo com a polícia, os investigados são suspeitos de comercializar e distribuir drogas nas cidades de Extrema, Itapeva, Camanducaia e Cambuí.

As prisões e apreensões ocorreram após investigações das equipes das Delegacias de Extrema, Camanducaia e Cambuí. O homem, de 43 anos, e a mulher, de 33, foram encontrados na residência e presos em flagrante.





“A Polícia Civil permanece investigando o caso, visando desbaratar essa fonte de distribuição de drogas no extremo Sul de Minas Gerais, considerando que as investigações conjuntas feitas pelas delegacias de Cambuí, Camanducaia e Extrema permanecem com resultados a serem divulgados oportunamente”, afirma o delegado.





(Gabriella Starneck/Especial para o EM)