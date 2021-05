Educador sobre aulas remotas: ensino exige afetividade, não distanciamento

O psicólogo Luciano Melo, que atuou 23 anos como professor, coordenador e diretor escolar (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) O psicólogo Luciano Melo, que atuou 23 anos como professor, coordenador e diretor escolar, avalia que crianças da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental demandarão um tempo maior para uma adequação do planejamento de seu processo de ensino-aprendizagem, diante dos prejuízos com o ensino remoto.



Porém, ele avalia que a situação mais delicada é a dos que se encontram no ensino médio, prestes a enfrentar exames que dão acesso ao ensino superior.





Com a pandemia, as escolas e crianças tiveram de se adaptar rapidamente ao formato de aulas remotas. Quais os prejuízos desse processo, feito às pressas?

A implantação abrupta do sistema remoto trouxe dificuldades para o processo ensino-aprendizagem. O espaço escolar e, em especial a sala de aula, apresenta uma configuração típica de estudo que o quarto ou a sala de casa não podem retratar. Os móveis, decoração, variedade de recursos didático-pedagógicos, a proximidade entre alunos e desses com seus professores, o posicionamento das carteiras, a famosa hora do recreio são fatores que inserem o estudante no estudo. Além disso, por mais criativos que sejam, e ainda que contem com a diversidade de recursos das chamadas metodologias ativas, educadores se sentem atualmente podados quanto à possibilidade de usar recursos tradicionais, que sempre foram de grande valia para muitos estudantes.





Qual o resultado prático disso para a realidade dos estudantes?

A alteração drástica da rotina exigiu dos estudantes capacidade de organização que muitos ainda não adquiriram, o que pode levar à procrastinação, fazê-los se perder no cumprimento das obrigações estudantis e trazer prejuízos à aprendizagem. Mas, em especial, não posso deixar de mencionar o distanciamento social como um dos mais importantes fatores a comprometer a aprendizagem, porque ela não existe sem afetividade. Uma das principais características da adolescência é a chamada tendência grupal. Impedir um adolescente de se encontrar com os amigos é o mesmo que impedi-lo de se realizar como tal. Além disso, quantos não são os casos em que uma disciplina em que um estudante tinha sério bloqueio se torna a preferida por ele, devido à convivência com o professor? É preciso lembrar ainda os prejuízos para o estado emocional de crianças e adolescentes gerados não apenas pelo ensino remoto, mas por todas as medidas exigidas pela pandemia. Tem crescido o número dos que buscam terapia, e até mesmo a medicação, para se aliviarem de sintomas ansiosos e depressivos. Não há como isso não trazer prejuízos para o processo ensino-aprendizagem.





Por que o formato de aulas remotas não é indicado para crianças?

A diversidade de recursos e estratégias didáticas e a afetividade são fatores imprescindíveis para a aprendizagem e podem ser mais facilmente vivenciados quando há contato presencial. Além disso, dependendo da faixa etária da criança, pode ser imprescindível o uso de recursos materiais, pela limitação de pensar abstratamente. A educação infantil tem entre seus objetivos despertar a criança para o desejo de aprender, para a curiosidade intelectual, a percepção da escola como um espaço de prazer, socialização e aprendizagem. O espaço contribui para seu desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, e isso fica fortemente comprometido pelo ensino remoto.





O que os pais podem fazer para minimizar as perdas nesse contexto?

A participação dos pais é sempre essencial, sobretudo neste momento de pandemia. É preciso acompanhar de perto a postura e o desempenho de seus filhos: frequência, pontualidade, realização e entrega de tarefas e cronograma de atividades avaliativas são alguns dos pontos a serem observados. Acredito ser de fundamental importância que esse acompanhamento não ocorra apenas de forma a exercer autoridade. Muito contribuirá se o estudante perceber que tem acompanhamentos participativos de seus pais, que devem não apenas cobrar, mas também incentivar, demonstrar interesse pelo que está sendo ensinado e trabalhado pelos professores, oferecer ajuda. A motivação é outro aspecto para o qual a atuação dos pais pode ser decisiva.





Em relação às avaliações, o que elas devem medir neste formato?

Toda atividade avaliativa deve ser rigorosamente coerente com o trabalho realizado, não apenas em relação ao conteúdo (avaliar o que foi ensinado), mas também no que diz respeito ao nível de profundidade com que os conteúdos foram trabalhados, a metodologia usada e o nível acadêmico da turma. O fato de as aulas estarem sendo realizadas remotamente deve ser levado em consideração, mas é preciso cautela: eventuais avaliações com baixo nível de exigência podem levar ao descrédito total em relação ao próprio mecanismo e a uma diminuição da seriedade com que os estudos deveriam ser tratados. Sabemos que muitos de nós, seres humanos, somos movidos pela cobrança. Isso é ainda mais nítido e perceptível em relação às crianças e aos adolescentes, devido ao estágio de amadurecimento em que se encontram.





Como os pais devem proceder ao perceber que filho cometeu um erro em uma avaliação no formato remoto?

Não devem interferir, a menos que sua participação seja devidamente autorizada pela escola. Preocupa-me o fato de os estudantes estarem recorrendo à ajuda de sites e de outras pessoas, inclusive os próprios pais, para tarefas avaliativas, e tenho alertado os adolescentes que atendo em terapia em relação a isso. O objetivo maior de uma avaliação é verificar a aprendizagem. Notas altas significam sucesso do processo e autorizam sua sequência. Se os estudantes aprenderam muito menos do que suas notas dão a entender, mais cedo ou mais tarde eles terão que arcar com as consequências dessa falta de compromisso. Além disso, uma intervenção indevida dos pais em uma avaliação retira dos filhos a responsabilidade e o protagonismo que lhes cabem nos estudos. É o mesmo que dizer: não se preocupem, nem se dediquem, porque na hora em que precisarem, nós faremos por vocês. Definitivamente, isso não é educativo, nem formará seres humanos responsáveis e autônomos.





É possível recuperar o aprendizado perdido?







Pesquisadora da UFMG afirma que um dos problemas do ensino a distância é a dificuldade de o professor dar atenção a individualidades (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 17/7/20)

“Mutirão” na volta das aulas presenciais

Professores, pedagogos, pais e crianças devem ajudar a construir a retomada do aprendizado quando as aulas voltarem a ser presenciais. Para tanto, é preciso fazer um diagnóstico do ensino no período da pandemia. Um dos problemas apontados é a atenção que é possível dar a cada aluno nas aulas remotas, avalia a pesquisadora Isabel de Oliveira e Silva, da Faculdade de Educação da UFMG, que coordenou pesquisa sobre o ensino remoto, no ano passado, com estudantes da Grande BH.



Um dos problemas do modelo on-line é ser direcionado a todas as crianças da classe, sem considerar as individualidades.



“A sugestão é que reorganizem o tempo, que não seja o mesmo que o presencial. Sugerir atividades fora da tela e interações com pequenos grupos, de maneira que possa ser mais efetiva. No pequeno grupo, é mais fácil para a criança se manifestar”, afirma Isabel de Oliveira e Silva.



Outra recomendação dela é fazer observações e relatórios de modo a abordar o conteúdo escolar, mas de forma que não seja tão pesada.



“Os estudantes falaram que estavam vivendo mais ansiedade e mais estresse, que tinham mudado o horário de dormir. Uma série de coisas que são da regulação do nosso cotidiano estavam profundamente alteradas e têm repercussões importantes sobre o emocional e sobre a aprendizagem das crianças”, afirma.



Em relação às aulas de reposição ou reforço, a pesquisadora alerta para o risco de uma overdose de conteúdo.



“Há o risco muito grande de o professor querer correr atrás do tempo perdido e esquecer da criança. Pegar o que a escola avalia que teria que ter sido dado no ano passado e tentar somar ao bloco deste ano e fazer tudo. Não vai funcionar. O risco é de ter uma sensação de fracasso para todos, pois é impossível que as crianças absorvam esse conjunto de coisas condensadas para tentar suprir essa defasagem”, adverte Isabel de Oliveira.



Para a pesquisadora, as escolas têm que observar em que ponto do aprendizado as crianças estão, o que ganharam ou não nesse período.

“As crianças aprenderam e viveram outras coisas. É preciso que a escola conheça isso para reorganizar métodos, conteúdos e espaços”, aconselha. Acredito que dependendo do nível da perda, sim. Mas, é preciso lembrar que é preferível prevenir a remediar.Tenho acompanhado adolescentes extremamente dedicados e comprometidos com seus estudos, que têm procurado fazer o melhor que podem. Certamente, terão perdas menores que, em parceria com a escola, poderão ser contornadas. Por outro lado, há estudantes que têm dito que definitivamente não se adaptam ao novo formato e se limitam a realizar as atividades que precisam ser entregues. Esses terão muito mais trabalho para recuperar o que não desenvolveram até aqui.}

“A distância que existia entre estudantes das redes pública e privada no que diz respeito à preparação para a faculdade foi transformada em um verdadeiro abismo, e as perdas podem ser irrecuperáveis.”Ele é categórico: não se deve depositar apenas sobre os ombros de escolas e dos professores a responsabilidade pela recuperação do aprendizado. “Mais do que nunca, é preciso estar atento à importância da parceria entre escola, pais e estudantes.”Confira a entrevista: