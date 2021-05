BH conquista prêmio por sistema que estima tempo de internação em hospitais

Hospital Odilon Behrens, na Avenida Antônio Carlos, é um dos locais em que o DRG é utilizado (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Outros triunfos mineiros

O sistema que baseia as internações em parte dos hospitais públicos derendeu prêmio à prefeitur da capital. O poder Executivo municipal venceu, nesta semana, uma das categorias do 6º Prêmio de Gestão para Resultados, organizado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O triunfo sobre outras cidades da América Latina veio por meio da metodologia— que, na tradução para a sigla em inglês, significa Grupos de Diagnósticos Relacionados.O DRG é uma plataforma em que são inseridas informações tiradas dos prontuários dos pacientes, como diagnóstico que levou à internação, comorbidades e procedimentos cirúrgicos realizados. O sistema, então, faz uma espécie de combinação dessas variáveis e estipula o tempo desejável de internação. O prêmio doé apoiado pela Fundação João Pinheiro (FJP), órgão de políticas públicas ligado aoA ideia da plataforma é que a permanência nos hospitais seja restrita ao tempo estritamente necessário. O método, implantado em 2017, é utilizado em sete casas de saúde belo-horizontinas: Santa Casa, Odilon Behrens, São Francisco, Risoleta, São José, Maternidade Sofia Feldman e Hospital Metropolitano do Barreiro.“(A plataforma) aumenta o giro de leitos, proporciona reduzir as readmissões hospitalares e permite reduzir o tempo evitável de internação. Muitas vezes, o paciente fica mais tempo do que precisa. A metodologia dá dados para ver se tem alguém ficando mais tempo do que precisa”, diz Jomara Alves, presidente do Grupo de Inovação em Saúde da Prefeitura de BH.municipal aposta no DRG para aumentar a capacidade dos hospitais. “Fazendo um giro maior do leito, conseguimos internar mais pacientes. Isso é muito importante em um cenário em que temos falta de recursos para todos os lados”, sustenta Jomara.Além de benefícios econômicos, a rotatividade dos leitos é aposta para diminuir complicações sofridas por pacientes que ficam internados por muito tempo, como as infecções hospitalares. “Há benefícios financeiros e, principalmente, assistenciais”, argumenta a pesquisadora.Os pacientes deainda não têm suas informações processadas pelo DRG. A doença circula há pouco mais de um ano e, por isso, ainda não houve tempo suficiente para analisar aprofundadamente os traços da infecção e identificar padrões de comportamento necessários para a inserção no sistema de internações.O Banco Interamericano também premiou outras iniciativas mantidas por governos sediados em Minas Gerais. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) venceu na categoria que contempla as unidades federativas, apresentando o Minas Comunica II, que trata da expansão das redes de telefonia celular. A Companhia de Habitação de Minas Gerais (Cohab-MG) também foi contemplada com um dos primeiros prêmios.Entre os municípios, categoria vencida por BH, a medalha de prata ficou com a Prefeitura de Santa Bárbara, na Região Central, por causa de um índice que mede o desenvolvimento municipal. As boas notas, aliás, renderam medalha de bronze a Catas Altas (Região Central), Governador Valadares (Vale do Rio Doce) e Rubim (Vale do Jequitinhonha).