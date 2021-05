Homem leva tiro na cabeça quando estava entrando de carro na garagem em BH

Policia Militar encontra homem baleado em garagem do prédio. (foto: PMMG/Reprodução) homem de 39 anos foi baleado na cabeça, quando entrava de carro na garagem do prédio onde mora, na Rua Lindolfo de Azevedo. O crime aconteceu no Bairro Jardim América, na Região Oeste, de Belo Horizonte. Umde 39 anos foinaquando entrava de carro nado prédio onde mora, na Rua Lindolfo de Azevedo. O crime aconteceu no Bairro Jardim América, na Região Oeste, de

De acordo com testemunhas, a vítima tinha terminado o relacionamento com sua ex-companheira, e já estava com outra pessoa. O pai da antiga mulher, estava com muita raiva da vítima e o ameaçou de morte.

Os militares informaram que as câmeras de segurança flagraram o suspeito de atirar usando capa de chuva preta e pilotando uma motocicleta Honda Bros nas cores laranja e branca.

A perícia da Polícia Civil esteve no local, e encontrou uma arma de fogo calibre 9mm, próximo ao portão da garagem e recolheu os celulares da vítima e da atual mulher, para coletar mais informações e investigar o caso.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.