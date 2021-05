Rádio Itatiaia anuncia compra da emissora pelo empresário Rubens Menin

O novo dono da Itatiaia e o atual CEO da empresa, Emmanuel Carneiro, participaram da transmissão. "Comecei na Itatiaia aos 13 anos, completei 78 no fim de abril. A família Carneiro está se afastando da direção. Estou feliz por transferi-la a um mineiro de coração, comprometido com a missão de perpetuar este legado de 70 anos", disse Carneiro, que comanda o veículo desde 1994. "A gente espera poder continuar esse trabalho. Tenho a intenção de engajar Minas por meio de um jornalismo ético, contribuindo para uma sociedade melhor", comentou o fundador da MRV.

Rubens Menin

Um dos fundadores da MRV Engenharia, Rubens Menin é presidente do conselho da construtora, além de conselheiro e um dos principais investidores do Atlético. O empresário integra o chamado grupo dos 4 Rs, formado ainda por Ricardo Guimarães, do Banco BMG, Renato Salvador, da rede de hospitais Mater Dei, e Rafael Menin, presidente da MRV.



Os quatro integram o colegiado que auxilia a administração do Atlético na gestão do presidente Sérgio Coelho. Rubens Menin é o principal credor do clube alvinegro e começou a investir garantindo pagamento de dívidas e até de parte do salário dos jogadores, desde o mandato de Sérgio Sette Câmara.





Segundo dados divulgados pelo Atlético, no Galo Business Day, a dívida do clube com a família Menin chega a R$ 330 milhões.





Do R$ 1,209 bilhão devido pelo Atlético, R$ 435,240 milhões (36%) são referentes a empréstimos contraídos com três empresários: Ricardo Guimarães (Banco BMG), Rubens Menin e Rafael Menin (MRV Engenharia).