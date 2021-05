Menin sobre compra da Rádio Itatiaia: 'É um patrimônio mineiro'

Rubens Menin é presidente do conselho da construtora MRV, além de conselheiro e um dos principais investidores do Atlético (foto: Divulgação/MRV)





presidente da Itatiaia, Emanuel Carneiro, estava pensando em se aposentar. Com isso, o empresário viu a oportunidade de adquirir a rádio, a qual classificou como um 'patrimônio mineiro'. Menin revelou que as conversas foram rápidas, durando apenas 30 dias. A conclusão do acordo foi noticiada em primeira mão pelo Estado de Minas nessa quarta-feira (12/5).





“Ela (Itatiaia) é muito importante para Minas Gerais, para o jornalismo de Minas Gerais. Ela tem que ser preservada. A Itatiaia é um patrimônio mineiro. Como o Emanuel já estava pensando em se aposentar - e a gente respeita muito o trabalho dele -, apareceu essa oportunidade, importante para Minas”, disse Rubens.





Ainda de acordo com Rubens, a Itatiaia não deve ter mudanças. No entanto, o empresário descartou uma sinergia da produção da rádio com a CNN Brasil. “Não, são duas empresas totalmente diferentes. Cada uma tem uma pegada, cada uma tem seu público e sua área de atuação. Então elas são independentes.”

Leia, na íntegra, a entrevista com Rubens Menin

Por que a compra da Itatiaia, uma das rádios mais tradicionais do Brasil?





Porque ela é muito importante para Minas Gerais, para o jornalismo de Minas Gerais. Ela tem que ser preservada. Itatiaia é um patrimônio mineiro. Como o Emanuel já estava pensando em aposentar - e a gente respeita muito o trabalho dele -, apareceu essa oportunidade, importante para Minas.





O que você mais admira na emissora?





Os profissionais de jornalismo da Itatiaia, a imparcialidade, o bom jornalismo mostrando a população. Um trabalho muito bacana.





O que vai mudar na Itatiaia? A curto, médio e longo prazo?





Espero que nada. Só uma evolução natural do mundo, mantendo os padrões. Preservar a equipe de jornalismo que está lá, equipe vencedora.





Pretende fazer uma sinergia da produção da rádio com a CNN Brasil?





Não, são duas empresas totalmente diferentes. Cada uma tem uma pegada, cada uma tem seu público e sua área de atuação. Então elas são independentes.





Rubens Menin também será comentarista da emissora?





Não. Não vou participar. Não estarei no dia a dia da operação, não. Ficarei só no conselho de administração.





Como foram os bastidores da negociação? Quanto tempo as conversas com a Itatiaia duraram?





Foi rápido, não foi muito demorado. Deve ter uns 30 dias.

Uma reunião nesta quinta-feira (13/5) selou o acordo de compra da Rádio Itatiaia por parte do empresário Rubens Menin , fundador da MRV Engenharia e controlador da CNN Brasil. Minutos depois, a emissora anunciou de forma oficial a conclusão da negociação . Ao, Menin detalhou como foram as conversas e seus planos para a rádio