Arquiteto Felipe Pires será o novo presidente do Iepha

Felipe Pires e formado pela UFMG e tem mestrado em Portugal (foto: Foto: FACEBOOK)

, urbanista e engenheiro civil Felipe Cardoso Vale Pires, de 37 anos, será o novo presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (-MG). A informação é do secretário de Estado de Cultura e Turismo (Secult) Leônidas Oliveira.