Um homem de 54 anos foi preso por tentativa de homicídio contra os sogros idosos. As idades das vítimas não foram divulgadas. Ele teria atacado o casal a facadas nessa terça-feira (11/5) em Abre Campo, na Zona da Mata.

De acordo com a PM, a viatura que estava a caminho do local da ocorrência viu o homem, que acabou detido. A faca usada no crime também foi apreendida.