Fogo ameaça vacinação, e prefeito chama donos de lotes de 'sem-vergonha'

A suspeita é que o fogo tenha começado no lote ao lado e se alastrado até o terreno da prefeitura (foto: Gleidson Azevedo/Instagram)

O prefeito de Divinópolis, Centro-Oeste de Minas Gerais, Gleidson Azevedo (PSC), chamou os donos de lotes vagos de 'sem-vergonha'. A afirmação ocorreu após um dos terrenos, que fica atrás do Centro Administrativo – sede da prefeitura, no Bairro Belvedere, ser tomado pelo fogo, nessa segunda-feira (10/5).



Um dos pontos de vacinação contra a COVID-19 na modalidade drive-thru fica exatamente no estacionamento do prédio. A fumaça se espalhou, prejudicando a imunização. Uma fila de carros se formou, entretanto o serviço não foi paralisado.



Foram necessários quase 4 mil litros de água para combater o fogo que se alastrou pela vegetação. Os bombeiros também utilizaram abafadores.



O trabalho durou quase uma hora e meia. A suspeita é que o incêndio tenha começado no terreno ao lado ao pertencente à prefeitura.



“Não temos como identificar de onde partiu”, informou o Corpo de Bombeiros.



No vídeo gravado e compartilhado nas redes sociais, Azevedo prometeu reforço na fiscalização. “Esses donos de lote não têm vergonha na cara, eles não têm capacidade de mandar limpar o lote deles, têm que mandar colocar fogo. Olha o que virou aqui. Deslocar Corpo de Bombeiros, parar a vacinação, está quase pegando fogo na prefeitura inteira”, disparou prometendo “tolerância zero”.



“A tolerância com vocês será zero porque vamos fazer um plano de ação para voltar os fiscais e multar esses donos de lotes. Isso é uma vergonha. O divinopolitano, esses donos de lotes, precisam ser estudados pela Nasa. Vocês não tem vergonha na cara não. Olha o que vocês fizeram aqui. A prefeitura quase pegando fogo. Podem ter certeza que a multa vai comer soltar agora”, ameaçou.

A vacinação na modalidade drive thru funciona no estacionamento da prefeitura (foto: Reprodução Instragram Gleidson Azevedo)



Parceria



No ano passado, a prefeitura firmou parceria com o Corpo de Bombeiros para tentar combater as queimas em lotes vagos.



Por meio de decreto foi estabelecido que os Registros de Evento de Defesa Social (REDS) do Corpo de Bombeiros, que ateste a ocorrência de queimada em imóvel localizado na área urbana, poderia ser considerado documento hábil a possibilitar a aplicação imediata de auto de infração ao proprietário do imóvel.



Na época, Divinópolis figurava entre as cidades de Minas Gerais com o maior número de queimadas.



Em 2019 foram registrados 2.495 incêndios em vegetação.



Entre os dias 10 e 12 de julho de 2020 foram atendidas 214 ocorrências, destas, 54 estavam ligadas aos incêndios em vegetação, ou seja 22% do total ligadas a queimadas.



A parceria ainda continua. Os bombeiros registram a ocorrência e encaminham o documento para a Secretaria de Meio Ambiente responsável por averiguar.



Quando não é possível identificar o proprietário no ato do registro, como ocorreu ontem na prefeitura, as informações como endereço e ponto de referência são informadas ao setor do município para identificar e notificar o dono.



*Amanda Quintiliano especial para o EM