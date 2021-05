Tempo seco deixa BH em estado de atenção pela baixa umidade

Dia começou ensolarado em BH e os índices de umidade relativa do ar podem ficar em torno de 30% até as 18h de quinta-feira (13/05) (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) massa de ar seco que atua sobre a Região Central de Minas deixa Belo Horizonte em estado de atenção. A Defesa Civil municipal emitiu um comunicado pedindo que a população redobre a atenção e reforce os hábitos de hidratação. que atua sobre a Região Central de Minas deixaem estado de atenção. A Defesa Civil municipal emitiu um comunicado pedindo que a população redobre a atenção e reforce os hábitos de hidratação.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal de umidade do ar para o organismo humano gira entre 40% e 70%. Nodivulgado, o órgão diz que os índices derelativa do ar podem ficar em torno de 30%, no decorrer da tarde até as 18h de quinta-feira (13/05) – entre 20 e 30% é estado de atenção; abaixo de 20% é estado de alerta.De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal de umidade do ar para o organismo humano gira entre 40% e 70%.

Recomendações da Defesa Civil Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).





Tempo em Minas

Minas Gerais amanheceu com céu claro. A umidade do ar continua em queda e não há perspectiva de chuvas para todo o estado nesta terça-feira (11/5).





Em Belo Horizonte, os termômetros registraram a menor temperatura em 12ºC, e a máxima deve ficar em torno dos 26ºC, permanecendo o tempo frio. Não há possibilidade de chuvas na capital.





Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nas Regiões do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata o céu fica nublado durante todo o período do dia. Nas outras áreas, o sol aparece entre nuvens.





A temperatura mínima registrada em Minas foi no município de Monte Verde, Região Sul, com 5,8ºC durante a madrugada, e a máxima prevista no estado é na região Norte, que poderá chegar a 32ºC.





Na região Norte e no Triângulo Mineiro, a umidade do ar poderá ficar abaixo dos 30% no período de maior aquecimento.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra