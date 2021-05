Newton Paiva fecha unidade no Buritis e cursos vão para a Carlos Luz, em BH

(foto: Newton Paiva/Divulgação)

vai fechar sua unidade no Buritis. Já circulavam rumores pelas redes sociais do fechamento da unidade, em Belo Horizonte. Estudantes fizeram postagens com queixas sobre a situação e outros especulam sobre os motivos da decisão."Minha faculdade acabou de informar que saiu do Buritis e vai pra Carlos Luz, e vamos ter de procurar transporte agora", diz um dos textos. Em outro post, um aluno lembra o fato dodo Buritis ser alugado. "Aí deu um problema lá com osque querem fazer alguma coisa. E também a Newton não podia mexer no prédio né, tipo mudar uma parede de lugar pra aumentar uma sala", escreveu.Em nota, a direção da faculdade confirmou que os cursos de Engenharia, Ciência da Computação, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Arquitetura e Urbanismo, que atualmente são todos osno campus Buritis I, serão transferidos para o campus Carlos Luz a partir do segundo semestre de 2021.A decisão é parte da estratégia da Newton Paiva em investir nas sedes próprias, e o prédio no Buritis é alugado. O centro universitário reforça que os cursos não deixarão de- só mesmo mudarão de lugar."A unidade Carlos Luz terá sua infraestrutura remodelada, comdos laboratórios práticos e a intensificação dos recursos digitais utilizados. Além disso, o novo espaço permitirá a interação entre estudantes de diferentes áreas dee será um ambiente propício para que modelos e práticas educacionais contemporâneas sejam conduzidas. O objetivo da instituição é oferecer uma infraestrutura mais moderna e adequada às necessidades dos alunos, além de umamais completa e multidisciplinar", divulga na nota.