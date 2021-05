Conto de fadas: noivo surpreende noiva com carruagem em Pouso Alegre

O noivo, Ronaldo, planejou a surpresa para a noiva, Mônica. Eles se casarem nesse sábado (foto: Wilson/Foto Minas/Divulgação) A advogada Mônica Franco teve um casamento digno de princesa. O noivo, o produtor rural Ronaldo Rocha, preparou uma surpresa para sua amada. Ele mandou uma carruagem para conduzir a noiva até a Catedral Metropolitana de Pouso Alegre, onde foi realizada a cerimônia.



Todos os detalhes lembravam um evento de princesa. O par de cavalos brancos, a vestimenta do condutor e a carruagem em formato de uma bola, ornamentada com tecidos e flores.



Quem estava na rua, parou para ver a noiva passar.



"Eu não esperava que teria uma entrada na igreja triunfante assim, de parar a cidade. Eu fiquei muito feliz. Não sabia de nada, foi surpresa. Quando vi ana porta do salão, onde me arrumei, fiquei muito emocionada, muito emocionada mesmo", contou a advogada à reportagem.

A advogada Mônica Franco saindo do salão para entrar na carruagem (foto: Wilson/Foto Minas/Divulgação)

O noivo preparou tudo com a ajuda do amigo Anderson Luiz da Fonseca, criador de cavalos de raça em Pouso Alegre. Anderson já tinha os cavalos brancos e uma carruagem um pouco menor.



Quando recebeu o pedido do noivo, Anderson encomendou uma nova carruagem em Sorocaba (SP), para tornar a surpresa para a noiva ainda mais marcante.



Pandemia



O casamento foi na tarde desse sábado (8/5). Inicialmente, seria em 26 de setembro do ano passado, porém, por causa da pandemia, as cerimônias estavam suspensas naquele período.



Os noivos tiveram que remarcar a celebração da união e escolheram o mês das noivas.



Desta vez, mesmo diante das restrições impostas pela COVID-19, a advogada pôde viver um sonho de princesa, planejado pelo seu príncipe Ronaldo.



O Centro de Pouso Alegre parou para ver a carruagem passar em direção à catedral da cidade (foto: Wilson/Foto Minas/Divulgação)

"Mesmo diante das restrições da pandemia, a gente ficou muito feliz de poder celebrar esse momento da melhor forma. E levar alegria para as pessoas que estavam nas ruas e viram a passagem da noiva em sua carruagem. Estou muito emocionada e, até agora, nas nuvens", comemora Mônica.



Fotos da noiva chegando à catedral de carruagem e depois saindo na companhia do noivo apareceram em diversos perfis nas redes sociais.



Amigos próximos e parentes que acompanharam a cerimônia registravam o momento sem acreditar no que viam.



As pessoas que estavam no Centro de Pouso Alegre também fizeram questão de compartilhar o casamento que parecia um conto de fadas.