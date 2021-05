Terra treme a assusta população do Norte de Minas

Tremor foi sentido por moradores vizinhos da Barragem do Bico da Pedra (foto: Oliveira Junior/divulgaçao)





A terra tremeu na região do Norte de Minas neste fim de semana. O abalo foi sentido em comunidades rurais dos municípios de Janaúba, Nova Porteirinha, Riacho dos Machados e Francisco Sá, assustando os moradores.

A revoada de pássaros, a sensação de que telhados das casas “estariam caindo”, portas, janelas e camas “balançando”. São os relatos de moradores sobre o que sentiram diante do fenômeno.





De acordo com o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (UnB), o abalo sísmico, registrado às 21h22 de sábado (8/5), foi de 2,5 graus na Escala Richter. Mesmo com o tremor sendo de baixa intensidade, sem capacidade de causar danos, moradores da região ficaram muito assustados.





O tremor foi sentido com mais intensidade na região próxima da Barragem do Bico da Pedra (construída no Rio Gorutuba), que abrange os municípios de Porteirinha e Nova Porteirinha. Há relatos de moradores que sentiram o chão balançar nas localidades de Barreiro da Raíz e Jatobá (município de Janaúba) e de Bem-Querer (Riacho dos Machados), que ficam próximas da barragem; e também no distrito de Catuni (município de Francisco Sá).





“Ouvi relatos de pelo menos oito pessoas da região. Elas ficaram com muito medo. Teve gente que sentiu as telhas balançarem e pensou que o telhado da casa estava caindo. Uma moça contou que sentiu a cama balançar. Outras pessoas disseram que ouviram a revoada de pássaros”, descreve o radialista José Ambrósio Prates, da Rádio Torre FM, de Janaúba.





O produtor rural José Geraldo Soares Durães, de 52 anos, morador de um sitio na zona rural de Francisco Sá, próximo ao Distrito de Catuni, contou que ficou muito assustado ao sentir as portas e janelas balançarem.

"As portas e janelas balançaram. Ouvi um barulho como fosse um trovão. Foi aquele balanço total”, relatou José Geraldo. Ele disse que o tremor também foi testemunhado pelos moradores do distrito de Catuni, localizado próximo às nascente do Rio Gorutuba.