Homem é preso com quase 100kg de drogas no Bairro Novo São Lucas

PM recebeu uma denúncia anônima e foi até o local (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) entorpecentes. Um homem de 50 anos foi preso na tarde desta segunda-feira (3/5), no Bairro Novo São Lucas, em Belo Horizonte. Suspeito de envolvimento com tráfico de drogas, com ele foram encontrados quase 100kg de

Chegando ao local, a guarnição encontrou uma caixa com cadernos de anotação do tráfico. Em seguida, dentro do banheiro, encontrou uma caixa de isopor com 25 barras de maconha.

Nos fundos do imóvel, em uma mata fechada, os policiais desconfiaram que mais drogas poderiam estar enterradas e foram checar. Neste momento, viram o homem, M.L.S., fugindo por um muro com uma sacola de plástico nas mãos.

Os militares correram até o beco e viram o homem entrando numa casa. Nesse outro local, segundo a PM, ele estava nervoso e sem a sacola. Procurando no imóvel, os militares encontraram muitas caixas de papelão embaixo do sofá, com barras de maconha, cocaína e crack.

Além disso, localizaram a sacola plástica, que continha porções de cocaína. Ao todo, a PM apreendeu 15 barras de crack, 10 barras de cocaína, 47 barras de maconha, 7 porções de cocaína, quatro porções de maconha, uma balança de precisão grande e outra média e uma faca para refinar a droga.

Ainda segundo o boletim, o homem disse 'não saber de sacola nenhuma’ e morava sozinho na casa.

A ocorrência foi encaminha para a Delegacia de Plantão 3, juntamente com o suspeito e os quase 100kg de drogas apreendidos.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.