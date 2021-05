Empresário de Betim preso por descumprir medida protetiva

Mandado de prisão foi cumprida por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Betim (foto: PCMG)

Umde, de 40 anos, foi preso pelodeque o impedia de se aproximar da ex-companheira. Com o suspeito foram apreendidas duas armas de fogo.





Em 10 de abril, um sábado, pela manhã, o suspeito, com duas armas de fogo,da, que estava com sua irmã. Na ocasião, ele efetuou disparos na residência e contra o celular da mulher. Além disso, fez ameaças veladas à vítima, tanto de morte quanto de agressões.A mulher foi salva por, que ouviram os gritos e chamaram a Polícia Militar. No entanto, antes da chegada desta, o suspeito conseguiu fugir, indo se esconder na, que lhe deram

Três dias depois desse fato, ele se apresentou, acompanhado de advogado, na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Betim, quando confessou os crimes e entregou as armas.

“A ação, ao que tudo indica, foi premeditada. Envolvidos e testemunhas prestaram depoimentos e informaram sobre os ciúmes e controle excessivo por parte do suspeito em relação à mãe dos filhos. Ele não teria aceitado o fim do relacionamento”, diz a delegada Ariadne Elloise Coelho, que preside o inquérito.

Com base nos depoimentos, a delegada solicitou à Justiça um mandado de prisão, que foi expedido no final da tarde de sexta-feira (30/4) e cumprido neste final de semana. O empresário foi encaminhado para o sistema prisional.