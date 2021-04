Material apreendido durante a ação da Polícia Militar Rodoviária (foto: PMRv/Divulgação)







Uma abordagem a um jovem de 18 anos levou a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) a uma apreensão de drogas e arma na madrugada desta sexta-feira (30/4) na Região Nordeste de Belo Horizonte.





Os militares patrulhavam no Anel Rodoviário quando suspeitaram do rapaz, que ficou apreensivo ao ver a movimentação da polícia. Durante a abordagem, eles revistaram uma sacola encontrada com ele, onde havia um tablete de skank, um tipo de maconha mais potente.









Durante as buscas no imóvel, os militares localizaram mais um invólucro de skank debaixo da cama dele, além de balança d e precisão e sacos plásticos. Dentro do guarda-roupas, os policiais recolheram um case de arma de fogo com um carregador vazio e acessórios para pistola. Ele negou que tivesse uma arma e afirmou que recebeu os materiais como pagamento de uma dívida.





Já dentro de uma caixa de som, os policiais localizaram 1.344 comprimidos de ecstasy.





Ainda de acordo com a polícia, o celular do suspeito passou a tocar insistentemente. Autorizado a atender, ele disse que era o dono da droga, que tentou subornar os militares oferecendo uma arma para que ele e os entorpecentes fossem liberados. Ele disse que deixaria a arma em um banco de madeira em uma determinada rua.





Os policiais foram até lá e apreenderam um revólver 38, com numeração raspada, deixado sob um banco, mas ninguém foi localizado. A arma também foi apreendida. O jovem detido e o material apreendido foram encaminhados à Polícia Civil.