Corpo de sargento PM que estava desaparecido é encontrado em Jaguaraçu

Sales estava na reserva da Polícia Militar e era um policial muito querido pelos companheiros. Ele estava desaparecido desde segunda-feira (26/4) (foto: Divulgação PM) O corpo do sargento PM Márcio Sales foi encontrado na manhã desta quinta-feira (29/4) em Jaguaraçu, no Vale do Aço. O sargento, que é da reserva da Polícia Militar, estava desaparecido desde a manhã de segunda-feira (26/4). O carro dele foi encontrado no fim da manhã de quarta (28/4), com as rodas para cima, em um matagal às margens da MG-320, próximo a Jaguaraçu.



O corpo não estava no carro nem próximo ao veículo, mas os policias que trabalhavam nas buscas identificaram pegadas, deduzindo que o militar teria saído em busca de socorro.



Antes de chegar até o carro, o caminho percorrido pelos policiais nas buscas foi longo. As primeiras pistas seguidas foram de imagens de uma câmera de segurança, em Marliéria, cidade próxima a Jaguaraçu, que registrou o automóvel Volkswagen Polo passando por uma rua da cidade.



A partir daí, foram feitas buscas ao longo da rodovia MG-320, entre Marliéria e Jaguaraçu, onde encontraram o carro no mato, e que supostamente teria se desgovernado e caído de um barranco.



Na manhã desta quinta-feira (29/4), o militares do Corpo de Bombeiros e da PM voltaram às buscas, levando um cão farejador. Com a ajuda desse cão, os policiais encontraram o corpo caído no mato a cerca de dois quilômetros de distância do automóvel, próximo a um riacho. A polícia ainda não sabe a causa da morte.