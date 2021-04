Saúde de Uberaba nega aplicação errada de 44 doses de vacina

Segundo a Secretaria de Saúde de Uberaba, as primeiras apurações indicam erros de digitação no sistema em relação a planilha manuscrita, mas não há confirmação, até o momento, de troca de vacina na aplicação (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)



Após denúncia divulgada no início desta semana de que 44 pessoas de Uberaba teriam tomado a primeira dose da vacina da AstraZeneca e a segunda da vacina da CoronaVac, a Secretaria Municipal de Saúde do município negou o erro.

Vacinação desta terça em Uberaba

UTI/COVID ainda perto do limite

“As primeiras apurações indicam apenas erros de digitação no sistema em relação a planilha manuscrita. Ou seja, não há confirmação, até o momento, de troca de vacina na aplicação. O trabalho de conferência continua”, destaca trecho de nota divulgada pela prefeitura.Desde o início deste mês de abril, a Controladoria-Geral do Município de Uberaba investiga outras supostas irregularidades na imunização da cidade, após denúncias de vereadores, e até mesmo erro na vacinação de pessoas fora da faixa etária prioritária.No dia 29 de março uma servidora da Secretaria de Saúde, responsável técnica pela imunização, tomou a decisão de vacinar idosos a partir de 65 anos a fim de aproveitar o total de 1.030 doses da vacina AstraZeneca que, segundo ela, venceriam naquela data. O caso segue em investigação.Nesta terça-feira (27/4), a vacinação em Uberaba acontece das 8h30 às 16h na Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel), onde será realizada a aplicação da 1ª dose de profissionais de saúde do Hospital Regional e da medicina da Uniube e da UFTM.Também prosseguem a vacinação de 2ª dose, conforme a data indicada no Cartão de Vacinas. Esse público será vacinado tanto na Funel quanto na ABCZ.Segundo último boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura de Uberaba, dos 103 leitos de UTI/COVID disponíveis na cidade, 97 estão ocupados – dos 60 existentes na rede pública, 58 estão com pacientes; dos 43 da rede privada, há 39 pacientes em estado grave.Já em relação às ocupações de leitos de enfermaria/COVID, de 205 disponíveis, 145 estão ocupados: dos 142 da rede pública, há 115 pacientes, e dos 63 da rede privada, há 30 pacientes.Desde o início da pandemia do novo coronavírus em Uberaba já foram contabilizados 22.182 casos positivos. Desses, 724 pessoas morreram e 18.371 se recuperaram.