Câmeras de segurança ajudam a identificar autor de latrocínio no Sul de MG

Homem foi levado para a Santa Casa de Piumhi, mas não resistiu ao ferimento (foto: Adilson Castro/Divulgação - publica no jornal de 27/12/2020)

Com a ajuda de câmeras de segurança, a Polícia Civil prendeu, neste fim de semana, na cidade de Piumhi, no Sul de Minas Gerais, um homem, de 31 anos, principal suspeito de ter cometido um latrocínio, na última quarta-feira, que teve como vítima, outro homem, de 57 anos.

Segundo a Polícia Civil, a vítima, que teve o celular e a carteira de dinheiro roubados, foi encontrada caída na rua, com um ferimento na cabeça. O homem chegou a ser socorrido, sendo levado para o hospital da cidade. Porém, ele morreu um dia depois.

No local do crime, havia câmeras de segurança, cujas imagens ajudaram a polícia a identificar e prender o autor do crime. Os policiais se basearam, também, em informações passadas por testemunhas que presenciaram o crime.