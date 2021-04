Caminhão tomba e mulher de motorista morre ao ser ejetada da cabine

Caminhão capotou e saiu da estrada, rolando por uma ribanceira (foto: CBMMG/Divulgação)

Uma mulher de 59 anos morreu e um homem de 63 ficou ferido após acidente no quilômetro 291 da rodovia MG-188, que liga Coromandel a Paracatu, no Oeste de Minas Gerais, na noite desse domingo (25/4). Eles estavam em um caminhão que saiu da estrada e capotou. O homem, que dirigia o veículo, ficou preso às ferragens.





Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária (PMVr) e do Corpo de Bombeiros, oestava carregado dee, ao fazer uma curva, saiu da pista tombou, caindo numa ribanceira de cerca de 30 metros de profundidade.

A mulher do motorista foi ejetada da cabine, tendo sido encontrada no meio do morro. O homem ficou preso às ferragens da cabine do caminhão, que ficou inteiramente destruída.

Para resgatá-lo, os bombeiros tiveram de utilizar uma serra sabre e um desencarcerador. Esse trabalho de resgate durou quase quatro horas e só terminou no início da madrugada desta segunda-feira.



O motorista foi levado pelo Samu para o hospital de Coromandel. O corpo da mulher foi encaminhado para a funerária Cristo Rei de Vazante.