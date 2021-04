Policial de folga impede mulher de ser esfaqueada em supermercado

Cabo Flávio, o policial herói, e a faca apreendida com o homem que tentou agredir a funcionária de um supermercado em Capelinha (foto: PMMG/Divulgação)

Era dia de folga do cabo Flávio Santos, da Polícia Militar, que trabalha e mora em Capelinha, no Vale do Jequitinhonha. Aaproveitando que não iria trabalhar, ele resolveu fazer compras para sua casa. Estava à paisana, mas não poderia imaginar que se tornaria um herói.



Ao chegar a um supermercado na cidade, ele se deparou com um homem, na entrada do estabelecimento, furando a fila para entrar na loja. De repente, o homem sacou uma faca da cintura, preparando-se para agredir uma mulher, funcionária, de 18 anos. Num ato de bravura, cabo Flávio segurou o braço do agressor e tomou-lhe a arma, salvando a vida da mulher.

Segundo testemunhas, o homem já havia estado no supermercado mais cedo e se irritou com a funcionária, que dizia que ele tinha de cumprir as normas de segurança, usare medir a. Ele se recusou a cumprir a normativa, que se aplica a todos os frequentadores do local por causa da pandemia de COVID-19.

Revoltado, ele saiu do estabelecimento. Sem que ninguém percebesse, entrou por uma porta lateral e passou a perturbar funcionários, xingando e ofendendo a todos, antes de ir embora.

Sem que qualquer funcionário percebesse, ele retornou alguns minutos depois, com a faca. Dirigiu-se diretamente à funcionária que o barrara. A faca tinha uma lâmina de 25 centímetros.



O policial agarrou o braço direito do homem e lhe tomou a faca. O agressor conseguiu se desvencilhar e fugir, mas após buscas da política foi encontrado, capturado e levado para a delegacia local.