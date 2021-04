Mulher dá à luz durante audiência na Justiça por videoconferência

Pais assistiu à audiência ao mesmo tempo em que via a filha nascer (foto: Divulgação/TJMG)

A audiência

Umautônomo, de 29 anos, participava de audiência de conciliação no Juizado Especial da capital enquantoo parto da esposa. O fato ocorreu em 13 de abril.O homem discutia uma demanda de consumo com a Arteris S.A. - concessionária responsável pela rodovia BR 381 -, quando soube da possibilidade do nascimento de sua filha, Lavínia.O juiz Paulo Barone Rosa, acostumado a conduzir audiências presenciais e virtuais na 3ª Unidade Jurisdicional Cível da Comarca de Belo Horizonte, pediu licença para eternizar o momento por meio de um print da tela da videoconferência.Autorização dada, os trabalhos não se estenderam.O magistrado afirma que o episódio inusitado, em que um dos participantes de uma videoconferência de teor judicial está numade, o surpreendeu."Na situação em que ele se encontrava, o homem poderia ter solicitado oe a marcação de nova data. No entanto, ele preferiu acompanhar a audiência de conciliação e com isso até contribuiu para a agilidade na tramitação do processo", afirmou o juiz.A ação, que foi iniciada em março de 2020 e segue tramitando, trata de um acidente sem consequências graves para o motorista. O profissional se dirigia a Piracicaba, no interior de São Paulo, quando colidiu com o para-choque de um caminhão, solto na pista.Na batida, o eixo traseiro do carro do vendedor quebrou, e ele não pôde entregar o produto. Além do prejuízo na venda não concluída e no reparo do veículo, ele precisou pagar hotel e alugar um automóvel.