Acidente entre carro e carreta mata homem de 42 anos em Nova Serrana

(foto: Divulgação) imprudência nas estradas de Minas Gerais fez mais uma vítima neste domingo (25/4). Um acidente entre um carro de passeio e uma carreta provocou a morte de um homem de 42 anos no km-454 da BR-262, em Nova Serrana, na região Centro-Oeste do estado. nas estradas de Minas Gerais fez mais uma vítima neste domingo (25/4). Um acidente entre um carro de passeio e uma carreta provocou ade um homem de 42 anos no km-454 da BR-262, em Nova Serrana, na região Centro-Oeste do estado.









O condutor do carro não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).





Já o motorista da carreta foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e em seguida levado para um hospital para receber atendimento.





De acordo com perícia inicial feita pela Polícia Rodoviária Federal, o carro, em alta velocidade, teria invadido a pista contrária e se chocado com a carreta. A corporação não disse se o motorista fez ultrapassagem em local proibido ou mesmo perdeu o controle do veículo.