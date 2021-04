Motel de BH deve pagar direitos autorais por música nos quartos

Justiça condena motel a pagar direitos autorais por música nos quartos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





A sentença, que acatou parcialmente o pedido do Ecad e condenou o motel a pagar o valor, é do juiz Pedro Cândido Fiúza Neto, da 6ª Vara Cível de Belo Horizonte.









O escritório juntou documentos e pediu a condenação do motel por perdas e danos referentes ao período em que as taxas não foram recolhidas.



Pediu ainda, liminarmente, a concessão de ordem judicial para determinar que o estabelecimento fosse proibido de executar obras musicais sem prévia e expressa autorização, sob pena de multa diária.





O pedido liminar havia sido negado, até a análise definitiva do processo.





Não caracteriza captação comercial





Em sua defesa, o motel alegou que a utilização dos aparelhos de rádio e televisão em seus quartos não caracteriza captação comercial, já que o hóspede pode ou não se beneficiar disso.



O estabelecimento afirmou ainda que não reproduzia obras musicais ao público, pois suas acomodações são de uso exclusivo dos hóspedes, de modo individualizado.





A defesa argumentou também que o motel não tem qualquer lucro ao disponibilizar os serviços de televisão e radiodifusão aos seus clientes.



Além disso, o estabelecimento contestou a multa cobrada pelo não pagamento das taxas do Ecad.





Música nos quartos





Ele destacou que a referida norma considera hotéis e motéis como locais de frequência coletiva para fins de remuneração do direito autoral e comunicação ao público.



Por isso, a veiculação de composições musicais neles deve ser prévia e expressamente autorizada pelo autor ou titular da obra, o que ocorre por meio do recolhimento das taxas do Ecad.





Assim, o magistrado condenou a empresa a pagar os direitos autorais no período solicitado acrescidos da quantia relativa aos meses durante os quais o processo tramitou, que também não foram recolhidos.



Contudo, o juiz negou a cobrança da multa de 10% por atraso. Embora ela esteja prevista no Regulamento de Arrecadação do Ecad, não existe embasamento legal para sua imposição.

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição () comprovou judicialmente o direito de receber das Organizações Macieira Ltda. (Styllus) cercaR$ 59 mil referentes à arrecadação de, de março de 2017 a março de 2020.O juiz, baseado na Lei 9.610/98, que regulamenta os direitos autorais, entendeu que ficou provada a exibição pública das obras musicais nos quartos do empreendimento.