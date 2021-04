Gravidez impõe cuidados e lança alerta para vacinação prioritária

Ansiosa por viver a gestação num período crítico da pandemia do novo coronavírus, a enfermeira Ana Paula Medeiros Alves, de 32 anos, discutiu com médicos e o colega responsável pelo pré-natal a dúvida sobre se deveria ser vacinada contra a COVID-19. Em 23 de março último, ela tomou a primeira dose, convicta de que o risco de adoecer supera o do imunizante. Cresceu 144% desde o início da pandemia o número de mortes maternas provocadas pelo novo coronavírus, segundo pesquisa atualizada nesta semana pelo Observatório Obstétrico Brasileiro COVID-19.





Outro fato dramático constatado é que uma em cada quatro gestantes e puérperas internadas com SARS-Cov-2 não teve acesso a unidades de terapia intensiva (UTI) e cerca de 34% não foram intubadas, derradeiro recurso terapêutico que poderia salvá-las. Os números consideraram análise que estende ao período de surgimentos dos primeiros casos da COVID-19 no Brasil.





Ontem, o secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Raphael Câmara Medeiros, afirmou, em entrevista coletiva, que mesmo na ausência de estudos, novas cepas do coronavírus podem se manifestar mais gravemente em mulheres grávidas e recomendou que, a partir do terceiro trimestre de gestação, elas façam o exame RT-PCR, que aponta a infecção pela COVID-19. “Já temos a nota técnica que dá essa recomendação expressa para as grávidas com fatores de risco. Estamos na fase final de análise e não podemos errar. Estamos avaliando se iremos colocar, mas a sugestão de grande parte dos especialistas é essa”, disse o secretário.





A pasta avalia incluir todas as mulheres grávidas e puérperas na campanha nacional de vacinação contra a COVID-19. Hoje, com as regras do Plano Nacional de Imunização só acolhem aquelas grávidas que apresentem comorbidades. Câmara Medeiros observou que “praticamente todos os especialistas em ginecologia obstetrícia têm uma sugestão e pedem com bastante força que todas gestantes entrem nesta recomendação, já estamos em tratativas avançadas”.





A enfermeira Ana Paula Medeiros Alves está no oitavo mês de gestação e tomou a vacina do laboratório AstraZene- neca. “Optei por tomar porque tenho acesso ao hospital. Acho muito arriscado, já temos outras vacinas com a mesma tecnologia das vacinas contra a COVID e gestantes recebem. Por mais que não tenha estudos com gestantes, a gente sabe que o risco de contrair (o vírus) é muito maior do que o de tomar a vacina”, diz. Ela contou que após ter tomado a primeira injeção, no dia seguinte, acordou com dor no corpo e sonolenta. “À noite, tomei um remédio para tratar a dor e no outro dia acordei ótima, como se nada tivesse acontecido”, relatou.

Estamos avaliando se vamos colocar (as grávidas na campanha de vacinação)





Raphael Câmara Medeiros,

secretário de Atenção Primária à Saúde

O medo de contrair o vírus deixa Ana Paula ansiosa. “Às vezes a gente não consegue ficar em casa. Estou em casa há 1 mês, mas antes trabalhava normalmente. Meu marido sai pra trabalhar, e, com isso, a família tem que tomar todos os cuidados para que a gestante não tenha o contato com o vírus. O medo e a ansiedade surgem pela incerteza de pegar ou não a doença”, contou. Ela concorda que a campanha de vacinação inclua as gestantes. “Todas as gestantes deveriam receber as vacina independentemente de ser grupo de risco ou não. Até porque o simples fato de ser gestante ja é considerado grupo de risco”, defende.





Óbitos





Especialistas têm dito que as manifestações da doença respiratória vão de quadros assintomáticos até os de maior gravidade e fatais. O período de maior risco pode ser desenvolvido no último trimestre de gestação, como citado pelo secretário do Ministério da Saúde, e no período do puerpério. Portanto, gestantes e puérperas até o 14º dia de pós parto, são consideradas grupos de risco para contrair o vírus.





O Observatório Obstétrico Brasileiro COVID-19, que visa a dar visibilidade aos dados envolvendo esse público específico e oferecer ferramentas para análise e fundamentação de políticas para atenção à saúde de gestantes e puérperas em relação ao novo coronavírus, apontam que entre março de 2020 e a última quinta-feira (a mais recente atualização de estatísticas do Ministério da Saúde), foram registrados 9985 casos de internações por COVID-19 com 815 óbitos (8,2%).





Houve, ainda nesse período, outros 9.997 de registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) com 263 mortes entre gestantes e puérperas, que, na avaliação dos pesquisadores, podem ser também episódios de SARS-Cov-2. “Percebemos que o aumento da mortalidade das gestantes foi maior do que da população em geral. Enquanto o aumento, desde o início da pandemia, foi de 61% na média no país, as mortes cresceram 144% entre as gestantes se comparados os números de 2020 e 2021”, explicou Rossana Francisco , docente do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo (Sogesp).

Ministério da Saúde avalia incluir todas as gestantes no plano nacional de vacinação (foto: Pixabay)

Rossana Francisco foi uma das fundadoras da plataforma ao lado da Agatha Rodrigues, docente do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e Lucas Lacerda, estudante de graduação em Estatística na Ufes. Ela explica que o aumento de mortes entre gestantes pode ter ocorrido devido à nova variante do novo coronavírus, a sobrecarga do sistema de saúde e a falta de atenção às mães.





“Mesmo antes da pandemia já tínhamos um número muito alto da mortalidade materna. A pandemia evidenciou o problema”, explicou. A especialista frisa, portanto, a importância dos cuidados na prevenção contra a doença. “O objetivo do levantamento é mostrar o risco que elas correm para então se protegerem”, acrescentou.





Home office





Na quinta-feira, o Plenário do Senado aprovou o Projeto de Lei (PL) 3.932/2020, que garante regime de home office para trabalhadoras gestantes, durante a pandemia de COVID-19. A proposta é de autoria da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) e recebeu parecer favorável, com uma emenda de redação, da relatora, a senadora Nilda Gondim (MDB-PB). Como não houve mudanças de conteúdo no texto aprovado pela Câmara, agora o projeto será enviado à sanção presidencial. “Essa é uma conquista para as gestantes. Para além disso, é importante se proteger, não fazer chá de bebê presencial e tomar todas as medidas de segurança”, acrescentou.













PELA VIDA

34%





É o número de gestantes e puérperas que não foram intubadas,

recurso que poderia salvá-las

















Ministério pede que mulheres adiem planos





O secretário de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Raphael Câmara Medeiros, afirmou, ontem, que a pasta recomenda às mulheres, se possível, adiar a gravidez enquanto durar o pico da pandemia de COVID-19. A sugestão repercutiu mal nas redes sociais. Uma internauta lembrou que a função da pasta é assegurar atendimento à saúde e não interferir num direito da mulher.





“As mulheres não têm que adiar, nem adiantar, nem manter gravidez alguma. As mulheres têm de ser livres para parir ou não. O governo que se limite a garantir nosso acesso à saúde”, disse uma internauta. Outra postagem faz menção crítica à questão do aborto. “O ministério da saúde recomenda adiar gravidez por causa da pandemia num país em que não existe aborto legal, gratuito e seguro.”.





Segundo o secretário Raphael Câmara, apesar da falta de estudos, “a visão clínica de especialistas mostra que a variante nova (do coronavírus) tem ação mais agressiva nas grávidas”.





“Neste momento do pico epidêmico, pela situação que está acontecendo em alguns locais, deve ser avaliado - como aconteceu com o zika vírus em 2016 -, caso possível, postergar um pouco a gravidez para um melhor momento com uma gravidez mais tranquila”, disse. “É óbvio que a gente não pode falar isso para alguém que tem 42 ou 43 anos, mas para uma mulher jovem, que pode escolher o seu momento de engravidar, o mais indicado agora é esperar um pouquinho até a situação ficar um pouco mais calma”, completou.





Ainda sobre a avaliação que o Ministério da Saúde está fazendo para incluir todas as gestantes no plano nacional de vacinação, o secretário Raphael Câmara resslatou que “por definição, a gestação é um período trombótico”, ou seja, que favorece a formação de coágulos sanguíneos e a obstrução de vasos sanguíneos. Ele cidou que algumas vacinas, embora “de forma muito rara”, estão mostrando alguns efeitos colaterais nesse sentido.





Mais recursos





O aporte de R$ 274 milhões anunciado ontem pelo Ministério da Saúde para prevenção entre gestantes contra a COVID-19 será usado na identificação precoce e no monitoramento de sintomas do vírus, além da qualificação dos atendimentos de pré-natal, parto e puerpério, além de hospedagem em caso de incapacidade de isolamento domiciliar.