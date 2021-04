Homem acusado de matar a esposa a marretadas se entrega à polícia em Minas

A cidade onde aconteceu o crime, Itueta, proporciona a seus moradores uma vida tranquila e sem violências. Crime chocou os moradores (foto: Divulgação PMI)

O homem acusado de matar sua esposa com golpes de marreta, em Itueta, no Vale do Rio Doce, se entregou à polícia nesta quinta-feira (15/4), na cidade de Resplendor, a 10 quilômetros de Itueta. O acusado tem 53 anos de idade, e na madrugada de sábado (10/4), ligou para sua filha, de 22 anos de idade, avisando que sua esposa estava passando muito mal e poderia ter sofrido um infarto.



Quando a moça chegou à casa dos seus pais, encontrou sua mãe na cama, enrolada em uma lençol e com ferimentos na cabeça. Perto da cama, encontrou uma marreta de ferro maciço. Desconfiada do pai e buscando elucidar o crime cometido contra a sua mãe, a filha do casal fez a denúncia à polícia.



Testemunhas disseram aos policiais que não ouviram barulho na residência e estranharam o fato de o homem ter deixado a sua motocicleta preparada para uma viagem (com bagagem), na porta da casa, na noite do crime.



O homem fugiu, mas o delegado de Polícia Civil, Giovani Dantas, pediu a sua prisão na justiça de Resplendor, e deu início a uma investigação criteriosa, feita com policiais que utilizam a inteligência em investigações desta natureza.



Pressionado e assustado com a grande repercussão que o crime ganhou na Região do Vale do Rio Doce, o homem se entregou na quinta-feira (15/4), na delegacia de Polícia Civil em Resplendor, onde prestou depoimento e foi encaminhado ao Sistema Prisional de Governador Valadares.