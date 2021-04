Mulher havia acabado de passar por uma agência da Caixa na Avenida Portugal quando foi abordada por assaltantes em um estacionamento próximo (foto: Reprodução da internet/Google Maps)

Dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos suspeitos de um assalto na noite dessa terça-feira (13/4) no Bairro Santa Amélia, Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Eles foram flagrados por um policial militar reformado que chegou a atirar, mas ninguém foi atingido.









A mulher saiu correndo e voltou para a avenida, gritando por socorro. Foi quando o militar passou de moto e parou para ver o que estava acontecendo.





Nesse momento, segundo a PM, ele conta que viu o suspeito na direção tentando manobrar o carro, enquanto o outro estava no banco do carona. Este último, apontou a arma para o militar quando ele deu ordem de parada. Conforme a polícia, temendo ser atingido, o militar reformado sacou a arma e atirou quatro vezes. Um disparo atingiu o vidro da porta traseira.





Após os tiros, os dois adolescentes se renderam, desembarcando do carro e deitando no chão. A arma foi jogada em um jardim próximo. No entanto, os policiais que estiveram no local, após serem acionados por motoristas que passavam por uma base da PM, conseguiram localizar o objeto, que tratava-se de uma arma falsa.





Ainda de acordo com a PM, os suspeitos disseram que chegaram ao local de ônibus. Um deles contou que a intenção era roubar o carro “para dar uma volta” e vendê-lo depois.



Os adolescentes foram apreendidos e levados à Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad). A vítima reclamava de dores na cabeça após o golpe, mas dispensou atendimento médico.