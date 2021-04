Jovem esfaqueia padrasto em briga por causa de wi-fi em Sabará

Homem esfaqueado precisou ser transferido para o Hospital João XXIII, em BH (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)





A briga pela senha do wi-fi de uma casa em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, terminou em crime na noite dessa terça-feira (13/4). Um homem de 42 anos e o enteado dele, de 23, brigaram por causa da internet e o mais velho acabou esfaqueado.









O jovem contou que desligou o wi-fi de casa e o padrasto pediu a senha, mas ele se recusou a fornecê-la. Por conta disso, a vítima bateu nele usando uma cadeira. Para se defender, ele pegou uma faca e golpeou o padrasto.





O homem foi encontrado caído na rua. As facadas o atingiram na barriga, peito e braço esquerdo. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sabará e, de lá, precisou ser transferido para o Hospital João XXIII, que não divulga o estado de saúde de seus pacientes.





Ainda de acordo com a polícia, mesmo muito nervosa, a mãe do suspeito confirmou que ele esfaqueou o padrasto na briga pela senha do wi-fi.





O suspeito disse que tinha guardado a faca dentro de casa. Os policiais revistaram o imóvel e encontraram a arma do crime dentro da geladeira. O suspeito foi levado para a Delegacia de Plantão de Santa Luzia.