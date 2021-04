Preso homem suspeito de roubar R$ 36 mil em frente à agência bancária

Ladrão foi capturado e levado para a UPA Centro-Sul, depois de bater na viatura policial (foto: Leandro Cury - EM/DA Press)

O roubo de R$ 36 mil que estavam numa mochila conduzida por dois funcionários da Viação Getúlio Vargas, ocorrido na porta de uma agência bancária, na Avenida João Pinheiro, 195, no Centro de Belo Horizonte, está sendo investigado pela Polícia Civil. Um dos assaltantes, identificado pelo nome de Thiago, de 26 anos, foi preso. A suspeita é de que o crime tenha sido encomendado e que a informação teria partido de dentro da empresa.

Eram 10h quando os dois funcionários, um homem e uma mulher, ambos de 40 anos, chegaram ao banco. Ao desembarcarem do carro em que estavam, foram surpreendidos pelo homem, Thiago, que saltou da garupa de uma motocicleta Honda, de arma em punho, mandando que entregassem a mochila.

Assustados, osda Viação entregaram a mochila e Thiago saiu correndo e pulou na garupa da motocicleta. O piloto arrancou. Nesse exato momento passava pelo local uma viatura policial. Os militares foram alertados pelas vítimas e partiram em

Imediatamente, os policiais emitiram um alerta na rede da PM, passando a característica da motocicleta e de seus ocupantes. O piloto da moto, durante a fuga, fez manobras perigosas e, uma vez feito o cerco pela PM, na Rua Gonçalvez Dias, eles acabaram batendo com uma viatura policial.

Cairram ao chão, mas se levantaram e sairam correndo. Thiago, no entanto, acabou capturado. A mochila com o dinheiro, que tinha sido deixada no asfalto, foi recuperada. O piloto da motocicleta conseguiu escapar.

Depois de preso, Thiago foi levado, primeiro à UPA Centro-Sul, para ser medicado, devido ao tombo, e em seguida foi levado para a Delegacia de Plantão 1, para onde também foi levada a mochila com o dinheiro.