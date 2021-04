Casal trans que teve filha biológica enfrenta dificuldades na pandemia

Casal trans que mora em Montes Claros e teve o primeiro filho nesta semana enfrenta dificuldade financeira e precisa de ajuda (foto: arquivo pessoal/Ellen Carine)

Muitas famílias encaram os desafios financeiros impostos pela crise da pandemia de COVID-19. A realidade não é diferente para o casal trans Rodrigo Brayan da Silva, de 33 anos, e Ellen Carine Martins, de 25, cujas dificuldades aumentaram mais com o nascimento da filha, Izabella Victória, na terça-feira (6/4). O casal admite que está precisando de ajuda para superar a falta de recursos e garantir o conforto para o bebê.

Rodrigo deu à luz Izabella, que nasceu com 3,110kg e 50 centímetros, de parto normal. Como ele não amamenta, já que fez mastectomia (cirurgia de retirada dos seios e das glândulas mamárias), a criança precisa ser alimentada com leite em pó especial para recém-nascidos (fórmula infantil), cujo custo é mais alto, o que aumenta as despesas.

LEIA MAIS 11:51 - 07/04/2021 Homem trans dá à luz uma menina, em Minas

11:54 - 04/07/2019 Mulher transexual é impedida de usar banheiro feminino em Lavras

06:00 - 15/09/2017 Conheça transexual mineiro que inspirou Ivana, da novela A Força do Querer Juntos há um ano e quatro meses, Rodrigo e Ellen Carine atuam como influenciadores digitais em Montes Claros (Norte de Minas), onde moram no Bairro Independência. Ellen, que assumiu o papel de mãe da criança, afirma que eles passaram a atuar como influencer porque perderam os antigos empregos devido à pandemia e à gestação. Juntos há um ano e quatro meses, Rodrigo e Ellen Carine atuam como influenciadores digitais em(Norte de Minas), onde moram no Bairro Independência. Ellen, que assumiu o papel de mãe da criança, afirma que eles passaram a atuar como influencer porque perderam os antigos empregos devido à pandemia e à gestação.

A transexual conta que trabalhava como cabeleireira em um salão, em “parceria” com a mãe dela. “Com o inicio da pandemia, minha mãe, por ser de grupo de risco, teve que ir para a casa de um parente, no interior da Bahia, para ficar em isolamento, e o salão foi fechado”, descreve Ellen.

Já Rodrigo era motoboy no serviço de entrega de um restaurante da cidade. Com a gravidez em meio à pandemia do novo coronavírus, pediu demissão do emprego, com medo de ser contaminado e a doença trazer complicações para si e para o bebê.

Desempregados, Rodrigo e Ellen passaram a se sustentar a partir de parcerias com empresas que divulgam as marcas nas suas redes sociais. Agora, após o nascimento de Izabella e com os cuidados à criança, o casal teve que interromper o trabalho.

“Hoje, estamos literalmente parados com nossas atividades de remuneração, que, ate então, eram nossa parcerias (nas redes sociais)”, afirma Ellen Carine.

A mulher trans admite que o casal está precisando de apoio financeiro diante do aumento de despesas com o nascimento da criança e a falta de renda. “A ajuda é sempre bem-vinda”, declara Ellen.

Ela disse que duas coisas que necessita (e falta dinheiro para comprar) são uma poltrona para que possa “amamentar” (dar mamadeira) à Izabella e um “bebê conforto” (cadeira infantil).





Quem quiser ajudar, deve entrar em contato pelas redes sociais do casal trans no Instagram: @gestacaotrans.

Concepção

Uma curiosidade em relação ao casal trans que teve uma filha biológica no Norte de Minas diz respeito à concepção do bebê. Ellen Carine explica que o método conceptivo foi natural, sem inseminação artificial.



“O método (conceptivo) foi natural mesmo para conceber a nossa filha. Tudo foi tradicional, da forma que a natureza nos possibilitou”, afirma.

Ellen – que recebeu o nome Alan ao nascer – conta que a única mudança na vida dela e do companheiro foi que ambos tiveram que parar de tomar hormônios para evitar qualquer problema durante a gestação.



“Na primeira consulta de pré-natal, a primeira pergunta que os profissionais (médicos) nos fizeram foi se a gente parou com os hormônios”, afirma ela.

Ellen comenta também que ela e Rodrigo (cujo nome de nascimento foi Bárbara Poliana) não pretendem fazer cirurgia de troca de sexo. O casal trans quer ter um segundo filho, desejando um menino.