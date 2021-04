Câmeras flagram momento em que mulher mata homem a facadas

Crime foi investigado pela Delegacia de Homicídios, na Lagoinha (foto: PCMG/Divulgação )

As filmagens de câmeras de segurança foram determinantes para identificar uma mulher de 37 anos, que foi presa em flagrante, nesta quinta-feira (8/4), por ter assassinado um homem, também de 37, na quarta-feira à noite, no Bairro São Bernardo, na Região Norte de Belo Horizonte.

Segundo o delegado Domenico Rocha, do Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ambos eram moradores de rua e o crime ocorreu depois que a dupla discutiu, por motivo ainda desconhecido.

O delegado disse que os dois estariam bebendo juntos, quando começou a discussão. As câmeras de um sistema de segurança próximo do local mostram o momento em que a mulher esfaqueia o homem. “As imagens demonstraram, de forma muito clara, a mulher desferindo as facadas na vítima e ocultando a arma em um pequeno arbusto, que fica em frente ao local onde ela cometeu o crime.”

A mulher foi localizada por policiais militares, na mesma região onde ocorreu o crime, e encaminhada para o DHPP. Depois de ser autuada, ela foi encaminhada para o sistema prisional.