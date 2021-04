Drogas teriam sido a motivação de assassinato em Ataléia

(foto: Nas investigações, policiais descobriram a participação de dois menores no crime, o que ajudou a indiciar o autor)

O delegado Márcio Pereira, da Delegacia Regional em Teófilo Otoni, concluiu o inquérito que apurava o assassinato de FCS, de 28 anos, ocorrido no último dia 20 de março na cidade de Ataléia, no sudeste mineiro. A vítima foi encontrada no interior de uma residência do Bairro Cidade Nova, com marcas de agressões na cabeça e diversas lesões no tronco, produzidas por machadadas e facadas.

No dia do crime, o proprietário do imóvel, de 40 anos, tinha sido preso em flagrante, mas negou ter sido o autor do crime. Isso motivou, segundo o delegado, uma continuidade nas investigações, tendo esse homem como suspeito.

O objetivo principal, segundo ele, era encontrar o motivo do crime e também as circunstâncias em que este ocorreu. os policiais encontraram evidências, não só do dono do imóvel, mas também a participação de dois adolescentes, ambos de 17 anos.

Segundo o delegado, as investigações apontaram uma possível relação da execução da vítima com uma dívida de tráfico de drogas. “O suspeito, de 40 anos, indiciado pelos crimes de homicídio qualificado e corrupção de menores, encontra-se preso preventivamente desde a data dos fatos. Quanto aos adolescentes, a PCMG representou pela internação, sendo a medida deferida pela Justiça. Um deles já foi encaminhado ao centro socioeducativo e a equipe trabalha para localizar o segundo.”