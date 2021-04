COVID-19: aplicativo de mobilidade mostra informações sobre a vacinação

Os usuários conseguem ter acesso à localização dos postos no mapa e podem conferir quais as melhores rotas para tomar a vacina (foto: Pixabay)





A nova ferramenta já está disponível para o sistema Android e, em breve, estará também para iOS.





“A ideia surgiu no ano passado. Ainda no período de pré-pandemia, a gente resolveu colocar informações sobre os bloquinhos de Carnaval de São Paulo no aplicativo. As informações eram descentralizadas, as pessoas não sabiam onde eles iam passar. Foi um sucesso enorme e a gente resolveu, no contexto da pandemia, oferecer esse serviço para a população”, explica Carolina Badaró, CEO da Quicko.





Mapa de Vacinação

Em uma única plataforma, o aplicativo reúne informações sobre pré-cadastro, endereços e horários dos postos de vacinação, além do calendário por faixa etária. A ferramenta ajuda ainda o usuário a chegar aos locais de forma mais rápida e segura, usando transporte público, bicicletas, a pé ou por carros de aplicativo. O Mapa de Vacinação mostra a unidade de vacinação mais próxima, com a indicação dos melhores trajetos para chegar lá.





O serviço está disponível apenas em algumas capitais: Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador.





“Estamos começando pelas grandes cidades, onde a disponibilidade de dados é maior. Por enquanto, não temos previsão de ir para outras cidades que não sejam capitais (exceto Campinas), exatamente pelo esforço que é coletar esses dados. Então, ainda não temos previsão de expandir o serviço para outras cidades de Minas”, afirma.





Sobre as informações presentes no aplicativo, Carolina explica que elas são atualizadas diariamente. “É um trabalho muito manual. Não havia um lugar centralizado em que a gente pudesse buscar as informações e colocá-las no aplicativo. A coleta de dados é feita nos portais das prefeituras. Fazemos varreduras nos sites, buscando endereços de postos, horários de atendimento, tudo o que as pessoas precisam saber para se vacinar. Conseguimos construir uma base de dados para essas cidades e todos os dias checamos para ver se as informações estão batendo, atualizamos os calendários de vacinação diariamente.”





Assim que a pessoa entra no aplicativo, já encontra na tela inicial um menu com os pontos de vacinação. Clicando nele, já aparecem outras informações. Veja o vídeo:

Ferramentas que ajudam na luta contra a COVID-19





Além do Mapa de vacinação, o aplicativo tem outras ferramentas que podem ser úteis na luta contra a COVID-19, além de facilitar a vida do usuário de transporte público.





“Quando a gente fala de mobilidade, temos que reconhecer um ponto importante que é: nem todo mundo pode ficar em casa. Existem pessoas que precisam ir para a rua. O primeiro ponto é informação. No início da pandemia, nossa preocupação era como as pessoas poderiam se locomover com segurança. Então, dentro do aplicativo, você consegue ter algumas dicas. Temos, também, algumas funcionalidades que ajudam”, explica Carolina.





Na plataforma, as pessoas podem conferir o horário em que o ônibus vai passar e assim não precisam ficar expostas ao risco de contaminação esperando nos pontos. Os usuários ainda podem favoritar as linhas que mais utilizam e acessar as informações de forma rápida e fácil.





“As pessoas não precisam se aglomerar nos pontos esperando o seu ônibus passar. Se você sabe onde ele está, pode se programar e encontrar com esse ônibus. Dessa forma, conseguimos reduzir aglomerações.”





O aplicativo também reúne na Central de Notificações todas as notícias importantes para quem se desloca pelas cidades e envia alertas sobre mudanças na operação ou qualquer outro problema que afete o seu caminho.





Outra ferramenta que ajuda na movimentação diária é o “Reporte do Usuário”, em que as pessoas podem reportar problemas, como lotação, atraso ou lentidão, parada inesperada, além da possibilidade de avaliar o motorista e as condições do veículo, entre outras categorias, ajudando, de forma colaborativa, os outros usuários.





Com foco na segurança, o aplicativo conta ainda com a função de compartilhamento de rota. O usuário pode enviar para parentes ou amigos as informações do seu trajeto, como horário e local de embarque, o modal utilizado, o lugar e a hora de chegada.





“Nosso objetivo é agregar serviço na mobilidade, ajudando as pessoas e o ecossistema também, por meio de parcerias com o poder público. Queremos melhorar esse tempo que as pessoas gastam ao longo do dia, agregando serviços e informação, deixando a jornada mais agradável”, conclui.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira





