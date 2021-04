Avô é preso em Uberlândia por abusar sexualmente das netas

A delegada Ludmila Carneira recebeu a denúncia feita pela mãe das vítimas (foto: PCMG/Divulgação)

Foi preso nesta quarta-feira (7/4), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um homem, de 53 anos, suspeito de abusar sexualmente das netas. As meninas têm sete anos e um ano e quatro meses.



A prisão aconteceu na Praça da Bíblia, em frente à rodoviária da cidade, no momento em que ele se preparava para fugir: tinha passagem comprada e embarque próximo para o estado de São Paulo.

A denúncia chegou ao conhecimento da polícia em 1º de abril, feita pela mãe dasInicialmente, refere-se à menina de sete anos, mas suspeita-se que o homem tenha abusado também da mais nova.Os abusos teriam começado em março.

Um dia depois de receber a denúncia, a Polícia Militar apresentou o homem à Delegacia de Plantão. No depoimento, ele admitiu a culpa, mas acabou liberado por não ter prisão preventiva decretada.



A solicitação feita imediatamente pela delegada Ludmila Carneiro, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A ordem de prisão foi expedida nesse domingo.

Segundo a delegada, o homem não resistiu à prisão.



O Código Penal Brasileiro prevê pena de até 15 anos de reclusão.



Ela espera concluir o inquérito, no máximo, em 10 dias. O abusador, a vítima e a mãe dela já foram ouvidas.



O homem foi encaminhado ao sistema prisional.